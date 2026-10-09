Warren Buffett avertizează că investitorii „se joacă cu focul”. Ce arată calculele „Oracolului din Omaha”

Bursa americană a atins noi maxime istorice, însă unul dintre indicatorii de evaluare popularizați de Warren Buffett semnalează un nivel ridicat al prețurilor acțiunilor. Așa-numitul „Indicator Buffett” a depășit 230%, în condițiile în care celebrul investitor avertiza că apropierea de pragul de 200% înseamnă că investitorii „se joacă cu focul”. Evoluția vine pe fondul creșterii puternice a companiilor din domeniul inteligenței artificiale și al îngrijorărilor privind formarea unei bule speculative.

Indicatorul compară valoarea totală a companiilor listate la bursă cu dimensiunea economiei americane și este utilizat pentru a evalua dacă piața acțiunilor este supraevaluată sau subevaluată.

Potrivit datelor publicate de platformele LongTermTrends și MacroMicro, Indicatorul Buffett se află la un nivel mult peste pragul de 200%. MacroMicro estimează valoarea acestuia la aproximativ 234%, în timp ce LongTermTrends indică un nivel de 237%, conform datelor disponibile vineri.

Ambele valori sunt la maxime istorice sau foarte aproape de acestea, transmite Newsweek.

De peste un an, indicatorul se menține peste nivelul pe care Warren Buffett îl considera un semnal de avertizare pentru investitori.

Valorile actuale arată că evaluarea totală a acțiunilor americane depășește de peste două ori dimensiunea producției economice a Statelor Unite.

Nivelul ridicat al indicatorului este unul dintre argumentele invocate în discuțiile privind supraevaluarea bursei americane și posibilitatea formării unei bule speculative în sectorul inteligenței artificiale.

Indicatorul a fost prezentat de Warren Buffett într-un articol publicat în revista Fortune în 2001.

Investitorul, cunoscut drept „Oracolul din Omaha”, a explicat atunci că raportul dintre valoarea pieței bursiere și dimensiunea economiei poate fi utilizat pentru a aprecia dacă acțiunile sunt prea scumpe sau prea ieftine.

În forma sa originală, indicatorul se calculează prin împărțirea valorii totale a titlurilor tranzacționate public în Statele Unite la Produsul Național Brut (PNB), rezultatul fiind exprimat procentual.

Există și variante care utilizează Produsul Intern Brut (PIB), așa cum este cazul calculelor publicate de MacroMicro.

Buffett considera că nivelurile reduse ale indicatorului pot semnala oportunități de cumpărare, în timp ce valorile foarte ridicate pot avertiza asupra riscului unei corecții bursiere.

„Dacă raportul procentual scade în zona de 70% sau 80%, cumpărarea de acțiuni are șanse foarte mari să dea rezultate bune”, scria Buffett în 2001.

În schimb, investitorul avertiza că apropierea de 200% poate însemna că participanții la piață „se joacă cu focul”.

El făcea referire la situația din 1999 și 2000, înaintea spargerii bulei speculative a companiilor din sectorul internetului, cunoscută drept bula dot-com.

Acea perioadă a fost caracterizată de evaluări foarte ridicate ale companiilor tehnologice, urmate de o scădere puternică a pieței.

Una dintre particularitățile actualei piețe americane este concentrarea unei părți importante a valorii bursiere într-un număr redus de companii.

Potrivit calculelor publicate de Motley Fool, aproximativ o treime din valoarea totală a pieței americane de acțiuni este reprezentată de șapte mari companii, cunoscute sub denumirea de „Magnificent Seven”.

Grupul este format din Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla.

Aproape toate aceste companii realizează investiții importante în inteligența artificială, domeniu care a contribuit semnificativ la evoluția lor bursieră din ultimii ani.

Concentrarea valorii pieței în aceste companii are implicații și pentru economiile populației americane.

O parte importantă a fondurilor de pensii și a economiilor pentru pensionare, inclusiv cele administrate prin planurile 401(k), este investită în acțiuni americane.

Prin urmare, evoluția marilor companii tehnologice influențează și valoarea acestor investiții.

Creșterea evaluărilor companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale reprezintă o altă sursă de îngrijorare pentru analiști.

Potrivit Goldman Sachs, valoarea bursieră cumulată a companiilor asociate acestui sector a crescut cu aproximativ 27.000 de miliarde de dolari de la sfârșitul anului 2022.

Suma reprezintă aproximativ o treime din valoarea totală a pieței americane de acțiuni.

Această evoluție a alimentat temerile că evaluările bursiere cresc mult mai rapid decât veniturile care le-ar putea justifica.

Riscul invocat este ca entuziasmul investitorilor să se transforme într-un val de vânzări dacă investițiile în inteligența artificială nu vor genera rezultatele financiare așteptate.

O analiză realizată în 2025 de compania de consultanță Bain & Company arată că industria inteligenței artificiale ar avea nevoie de venituri anuale de două trilioane de dolari până la sfârșitul deceniului pentru a putea susține costurile centrelor de date și ale capacităților de calcul planificate.

Investițiile masive în infrastructura necesară dezvoltării și utilizării sistemelor AI se află astfel în centrul discuțiilor privind sustenabilitatea evaluărilor bursiere.

Indicatorul Buffett nu este singurul instrument utilizat pentru a analiza nivelul actual al prețurilor acțiunilor.

David Rosenberg, fondatorul companiei de cercetare economică și analiză a piețelor Rosenberg Research, declara anul trecut pentru Newsweek că acesta se numără printre numeroșii indicatori care semnalează o supraevaluare a pieței bursiere.

Valorile de peste 230% publicate în prezent de LongTermTrends și MacroMicro se află mult peste pragurile menționate de Buffett în analiza sa din 2001.

Totuși, indicatorul reprezintă un instrument de evaluare a pieței, nu o estimare a momentului în care ar putea avea loc o eventuală corecție.

Warren Buffett și-a exprimat îngrijorarea față de entuziasmul investitorilor și într-un interviu acordat CNBC în luna mai.

Fostul director general al Berkshire Hathaway a comparat comportamentul actual al participanților la piață cu o atitudine orientată spre jocurile de noroc.

„Nu am avut niciodată oameni mai înclinați spre jocuri de noroc decât acum”, a declarat Buffett.

El a precizat că această situație nu înseamnă că investițiile în acțiuni sunt, în sine, o alegere greșită.