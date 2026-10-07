S&P 500 revine la niveluri record. Giganții din „Magnificent Seven” trag din nou piața americană în sus

S&P 500 a revenit în zona recordurilor, susținut în mare parte de revenirea marilor companii americane de tehnologie din grupul „Magnificent Seven”. După o perioadă în care au evoluat mai degrabă lateral, giganții tech au redevenit principalul motor al pieței americane, într-un moment în care randamentele obligațiunilor și prețurile ridicate ale petrolului pun presiune asupra altor sectoare.

Nvidia și Meta Platforms s-au remarcat prin creșteri puternice, iar valoarea de piață cumulată a celor șapte companii era pe cale să depășească pentru prima dată pragul de 25.000 de miliarde de dolari.

Marți, indicele S&P 500 era pe cale să înregistreze primul său maxim istoric de închidere după cel din 13 august, potrivit datelor Dow Jones Market Data, transmite Market Watch.

Între precedentul record și ședința de marți, avansul indicelui a depins în mare măsură de un număr restrâns de companii cu capitalizări foarte mari. Este o situație care amintește de primele etape ale actualei perioade de creștere a pieței americane.

Nvidia și Meta Platforms s-au aflat printre principalii susținători ai revenirii. „Magnificent Seven” era pe cale să încheie ședința cu o capitalizare bursieră cumulată de peste 25.000 de miliarde de dolari, un nivel care nu a mai fost atins până acum.

Indicele Nasdaq Composite și un fond tranzacționat la bursă care urmărește evoluția celor șapte giganți se îndreptau, la rândul lor, către a doua ședință consecutivă încheiată la un nivel record.

Situația era diferită la începutul anului. Marile companii de tehnologie au întâmpinat dificultăți, iar inclusiv Nvidia a avut o perioadă de câteva luni în care acțiunile sale au evoluat în mare parte lateral.

În timp ce „Magnificent Seven” stagnau, investitorii s-au îndreptat către producătorii de semiconductori, companiile industriale și alte afaceri considerate beneficiare ale investițiilor masive în construirea centrelor de date.

La un moment dat, pe piață s-a discutat chiar despre utilizarea acțiunilor „Magnificent Seven” drept sursă de finanțare pentru pariuri pe alte companii. Unii investitori vindeau în lipsă acțiunile marilor giganți și mizau în schimb pe producătorii de semiconductori și pe alte companii considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Situația a început să se schimbe în iulie. Investitorii au revenit către companiile cu capitalizări foarte mari, către producătorii de software afectați anterior de scăderi și către companii din afara sectorului AI.

Din august, acțiunile companiilor software, producătorilor de semiconductori și giganților tehnologici au început să crească simultan.

Marți, Nvidia, cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, era pe cale să depășească pentru prima dată o capitalizare de 6.000 de miliarde de dolari. Creșterile Meta au contribuit, de asemenea, la compensarea slăbiciunilor din alte zone ale pieței.

„Au avut o evoluție foarte puternică în ultimele două luni și, în acest moment, practic au recuperat diferența față de S&P 500”, a declarat Mike Dickson, șeful departamentului de cercetare și strategii cantitative la Horizon.

Revenirea marilor companii tech are loc într-un context dificil pentru mai multe segmente ale pieței.

Vânzările de obligațiuni la nivel mondial au împins randamentele în sus, punând presiune asupra companiilor cu capitalizare mică, utilităților și constructorilor de locuințe. Aceste sectoare sunt considerate deosebit de sensibile la evoluția ratelor dobânzilor.

În același timp, prețurile ridicate ale energiei, alimentate de conflictul din Iran și de efectele economice asociate acestuia, au afectat sectoare precum cel financiar și cel al bunurilor și serviciilor discreționare pentru consumatori.

„Au existat două obstacole ciclice uriașe care au afectat zonele pieței mai sensibile la dobânzi și la economie”, a explicat Ross Mayfield, strateg de investiții la Baird Private Wealth Management.

Pe măsură ce alte sectoare au întâmpinat dificultăți, investitorii s-au întors către tehnologie.

„Dezvoltarea infrastructurii AI nu se va opri din cauza uneia sau a două majorări ale dobânzilor”, a spus Mayfield.

Rezerva Federală a majorat în septembrie dobânda pentru prima dată în trei ani, intensificând eforturile de combatere a inflației. Piețele contractelor futures pe dobânzi indică posibilitatea unei noi majorări în cursul acestui an.

Faptul că relativ puține acțiuni au participat în mod semnificativ la creșterea din aproximativ ultimele șase săptămâni provoacă însă îngrijorare în rândul unor investitori.

„Există multă neliniște legată de această concentrare a pieței”, a declarat Mayfield. „În mod ideal, ai prefera o piață cu o creștere mai largă, dacă toate celelalte condiții sunt egale. Dar atât timp cât cele mai mari și mai influente acțiuni din piață funcționează, cred că, în cele din urmă, este un lucru bun.”

Există însă semnale că avansul începe să se extindă către mai multe companii și sectoare.

După ce participarea acțiunilor la creșterea pieței a ajuns recent la cel mai redus nivel înregistrat vreodată, ultimele ședințe au adus semne de revenire.

Marți, cel puțin 10 dintre cele 11 sectoare ale S&P 500 erau pe cale să închidă pe plus pentru a treia ședință consecutivă. O asemenea evoluție nu a mai fost înregistrată din decembrie 2023.

În același timp, numărul companiilor din S&P 500 care atingeau noi maxime ale ultimelor 52 de săptămâni era pe cale să îl depășească pe cel al companiilor ajunse la noi minime pentru aceeași perioadă, pentru prima dată în aproximativ o lună.