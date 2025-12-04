Persoanele asigurate în sistemul public de pensii pot fi: români, cetățeni ai altor țări sau persoane fără cetățenie, atâta timp cât au domiciliul sau reședința în România.

Dacă lucrați legal într-o altă țară UE, nu trebuie să rămâneți asigurat în România printr-un contract de asigurare facultativă. Perioadele lucrate în ambele țări se cumulează pentru pensie. Dacă totuși ați făcut acest contract facultativ, contribuțiile plătite în România vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei, potrivit CNPP.

Nu. Dacă locuiți în altă țară UE, depuneți cererea la instituția de asigurări sociale din țara unde locuiți. Aceasta va trimite cererea la instituția din România, deci nu trebuie să veniți personal.

Cine poate solicita reîntregirea familiei?

Poți face acest lucru dacă ai unul dintre următoarele:

permis de ședere temporară valabil un an;

Carte albastră a UE;

permis ICT sau „mobile ICT”;

permis de ședere pe termen lung;

statut de refugiat sau protecție subsidiară.

Cine poate fi adus în familie?

soț sau soție;

copii minori necăsătoriți ai tăi sau ai soțului/soției (inclusiv adoptați);

copii minori necăsătoriți aflați în întreținerea ta sau a soțului/soției, dacă aveți drepturi părintești. Dacă drepturile sunt comune, e nevoie de acordul celuilalt părinte.

Alte rude aprobate în anumite cazuri:

Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba și pentru:

părinți sau bunici care nu se pot întreține singuri și nu au sprijin în țara lor;

copii adulți necăsătoriți care nu se pot întreține din motive medicale.

Pentru minorii neînsoțiți cu statut de refugiat sau protecție subsidiară:

pot solicita reîntregirea familiei pentru părinți sau tutore legal;

dacă aceștia nu există sau nu pot fi găsiți, pentru orice altă rudă.

Situații speciale:

Dacă ai permis de cercetare științifică, Carte albastră a UE, permis ICT sau „mobile ICT”, poți solicita reîntregirea familiei chiar dacă permisul tău are valabilitate mai mică de un an.

Membrii de familie ai cetățenilor români trebuie să ceară viza direct la ambasadele sau consulatele României din țara în care locuiesc.

Cine poate solicita viza?

soț/soție străin al unui cetățean român;

parteneri necăsătoriți care trăiesc împreună cu un cetățean român necăsătorit și au cel puțin un copil împreună;

copiii cetățeanului român, ai soțului/soției sau ai partenerului, inclusiv adoptați, care: nu au împlinit 21 de ani; urmează în continuare studii și nu au depășit 26 de ani; sau, dacă sunt adulți, nu se pot întreține singuri din motive medicale;

părinți sau bunici ai cetățeanului român sau ai soțului/soției;

părintele străin al unui minor român, dacă dovedește că îl întreține sau plătește pensie alimentară regulat;

membri de familie ai cetățenilor români care sunt înregistrați ca rezidenți într-un alt stat UE în această calitate.

Documente necesare:

certificatul de căsătorie emis de autoritățile române sau transcris legal;

dovezi ale legăturii de rudenie sau ale calității de partener;

pentru cei care au drept de rezidență într-un alt stat UE, documente care să confirme această situație.

Când poate fi refuzată viza?

dacă căsătoria este de conveniență;

dacă există bigamie sau poligamie.

Dacă nu veniți în România să lucrați sau să studiați, puteți rămâne pentru:

tratament medical;

a fi administrator al unei firme;

formare profesională neremunerată;

voluntariat;

activități legale diverse;

nomazi digitali;

apatrizi de origine română.

Pentru fiecare scop, trebuie să îndepliniți condițiile specifice.

Condiții speciale pe tip de scop

Tratament medical de lungă durată

Aveți nevoie de o scrisoare de la instituția medicală care să precizeze diagnosticul și durata tratamentului.

Dacă aveți nevoie de un însoțitor, acesta trebuie menționat în scrisoare.

Administrator al unei societăți comerciale

Trebuie să demonstrați că:

sunteți administrator al firmei;

nu ați fost asociat sau acționar la altă firmă românească în ultimii 2 ani;

firma nu mai are alt străin cu drept de ședere în acest scop;

firma a făcut investiții de cel puțin 50.000 euro sau transfer de tehnologie.

Formare profesională neremunerată

Trebuie să aveți contract de formare cu o instituție acreditată sau cu o firmă autorizată.

Trebuie să aveți bani de trai cel puțin cât salariul mediu brut lunar pe întreaga perioadă.

Voluntariat

Contract cu organizația-gazdă (publică sau ONG) care include activitățile, programul și eventual formarea profesională.

Organizația asigură cazare, masă, asigurare medicală și cheltuieli suplimentare.

Trebuie să aveți peste 14 ani; minorii au nevoie de acordul părinților.

Alte activități legale

Trebuie să demonstrați de ce este necesară șederea în România.

Nomazi digitali

Trebuie să lucrați la distanță pentru o firmă înregistrată în afara României sau să administrați o astfel de firmă.

Trebuie să aveți venit de cel puțin 3 ori salariul mediu brut lunar în ultimele 6 luni și pentru întreaga perioadă a vizitei.

Apatrizi de origine română

Pot obține permisul de ședere fără condiții speciale și fără taxe consulare.

Documente generale pentru viza de lungă ședere

Documente care dovedesc scopul șederii (contract, scrisoare, etc.);

Asigurare medicală valabilă în România;

Dovada cazării;

Cazier judiciar sau echivalent din țara de origine;

Taxa viză: 120 Euro.

