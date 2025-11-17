Guvernul de la Sofia pune în mișcare o inițiativă extinsă pentru modernizarea caselor unifamiliale și a clădirilor rezidențiale, cu accent pe reducerea consumului de energie și îmbunătățirea confortului pentru populație. Premierul Rosen Jeliazkov a anunțat, la Turtucaia, crearea unui fond special de decarbonizare, destinat în principal locuințelor individuale, care vor putea beneficia de lucrări de eficientizare energetică.

Potrivit liderului bulgar, fondul va porni cu un buget de 100 de milioane de leva (aproximativ 50 de milioane de euro), cu posibilitatea de suplimentare pe viitor. Suma ar urma să acopere anual renovarea a câtorva mii de locuințe, inclusiv instalarea de panouri solare. Pentru fiecare gospodărie, autoritățile vor pune la dispoziție vouchere de 20.000 de leva (aproximativ 10.000 de euro).

Prim-ministrul a subliniat că aceste intervenții sunt menite să ofere condiții mai bune și un trai mai liniștit oamenilor. În aceeași vizită, el a inspectat un bloc de locuințe care fusese afectat de probleme grave la infrastructura de apă încă din timpul construcției, ceea ce provocase tasarea clădirii cu peste 20 de centimetri. Imobilul, unde locuiesc peste 480 de persoane, a fost consolidat și modernizat energetic, devenind un exemplu pentru proiectele de regenerare urbană din regiune.

Autoritățile locale din Turtucaia au reușit, de asemenea, să renoveze aproape toate clădirile administrative, iar Jeliazkov a promis sprijin și pentru rezolvarea situației sediului Ministerului de Interne din oraș.

În privința cooperării cu România, Jeliazkov a reafirmat necesitatea unor noi puncte de trecere peste Dunăre, argumentând că legăturile existente sunt insuficiente.

„Bulgaria este pregătită”, a spus premierul, însă a precizat că discuțiile cu partea română sunt încă în desfășurare, România confruntându-se cu constrângeri bugetare.

Împreună cu primarul orașului Turtucaia, Dimităr Stefanov, și cu ambasadorul Bulgariei la București, Radko Vlaikov, premierul a verificat zona în care va funcționa Terminalul Portuar Turtucaia, o infrastructură considerată esențială pentru transportul pe Dunăre.

Jeliazkov a explicat că proiectul necesită investiții reduse pentru a deveni operațional și că procedura de concesionare ar trebui finalizată până la sfârșitul anului, pentru ca un operator să fie selectat în primăvara viitoare. Ambasadorul Vlaikov a subliniat lipsa acută de conexiuni pe o distanță de aproximativ 100 km, susținând că, în absența podurilor, liniile de feribot sunt indispensabile.

Mediul de afaceri din Turtucaia și din localitățile vecine ar fi deja interesat de un astfel de proiect, văzând în el o șansă de a intensifica schimburile comerciale, turismul și mobilitatea forței de muncă între cele două state.

În regiunile Silistra și Razgrad, premierul bulgar a discutat cu edilii locali despre Programul de investiții pentru municipalități, care beneficiază anul acesta de aproape un miliard de leva. Jeliazkov a declarat că finanțarea va continua și în anul următor, cu prioritate pentru proiectele de apă și canalizare, esențiale pentru comunitățile locale.

El a lăudat activitatea primarilor, apreciind că aceștia „lucrează la problemele de infrastructură și contribuie la calmarea tensiunilor”, într-un context marcat de incertitudini pentru populație.

În finalul vizitei, premierul a remarcat și deschiderea locuitorilor din regiune față de adoptarea monedei euro, exprimându-și încrederea că tranziția se va desfășura fără dificultăți la începutul anului viitor.