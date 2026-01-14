Subvențiile APIA 2026 sunt vizate de reluarea plăților anunțată de Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în contextul deblocării fluxului financiar prin Trezorerie.

În cadrul emisiunii Agrostrategia de pe TVR 1, ediția de luni, 12 ianuarie, secretarul de stat a oferit detalii despre situația plăților și a subliniat că procesul de autorizare a continuat chiar și în perioada în care viramentele nu au ajuns în conturile beneficiarilor. Potrivit acestuia, până în prezent, APIA a efectuat plăți în valoare totală de 1,465 miliarde de euro către fermieri, sumă care reflectă un volum considerabil de subvenții deja procesate.

Emil Dumitru a menționat că autorizările pentru beneficiarii de subvenții vor continua și în perioada următoare, iar reluarea funcționării Trezoreriei permite ca sumele aprobate să fie transferate efectiv către fermieri. Acest lucru este esențial pentru exploatațiile agricole care se bazează pe aceste fonduri pentru cheltuielile curente și pentru pregătirea campaniilor agricole viitoare.

Într-un context explicativ mai amplu, Emil Dumitru a detaliat mecanismul prin care subvențiile APIA 2026 ajung în conturile fermierilor și a arătat unde a intervenit blocajul. Acesta a precizat că, deși APIA a emis deciziile de autorizare la plată, lipsa funcționării Trezoreriei a făcut imposibil transferul efectiv al banilor către bănci.

Secretarul de stat a explicat că APIA virează sumele în Trezorerie, iar instituția are rolul de a transfera ulterior fondurile către băncile comerciale, de unde ajung în conturile fermierilor. În lipsa acestui flux, plățile au fost practic suspendate, deși documentația era finalizată.

„Avem fermieri autorizați la plată, (…) Trezoreria nu a mai funcționat după data de 20 decembrie și practic plățile s-au oprit. Dar avem fermieri autorizați în continuare care urmează a fi plătiți. Am făcut cerere de deschidere de finanțare, Ministerul Agriculturii la rându-i a făcut cerere la Ministerul Finanțelor și o să funcționăm pe bugetul 1/12 din bugetul anului precedent”, a spus Emil Dumitru.

Prin această explicație, reprezentantul MADR a indicat că reluarea plăților este legată de procedurile bugetare de început de an, urmând ca ministerele implicate să asigure fondurile necesare pentru continuarea schemelor de sprijin.

Referindu-se la tipurile de subvenții și ajutoare care se află în prezent în plată sau urmează să fie achitate, Emil Dumitru a făcut o trecere în revistă a principalelor scheme gestionate de APIA și de Ministerul Agriculturii. Acesta a reamintit că fermierii au primit deja acciza la motorină pentru trimestrul al doilea din 2025, iar următorul obiectiv este plata aferentă trimestrului al treilea.

Totodată, oficialul MADR a precizat că se efectuează plăți și pentru ajutorul de stat destinat acoperirii unei părți din costurile cu energia electrică utilizată la irigații, un sprijin important pentru fermierii care depind de sistemele de irigații în contextul costurilor ridicate cu utilitățile.