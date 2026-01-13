Dialogul dintre jurnalistul Dan Andronic și fostului ministru Petre Daea a adus clarificări asupra modului în care acest acord poate influența viața fermierilor români și costul produselor pentru consumatori, în contextul în care agricultura locală se confruntă cu mai multe provocări structurale majore.

În centrul analizei de pe canalul de YouTube „HAI România!” s-au aflat temerile producătorilor locali, care se tem că piața românească va fi inundată de produse agricole ieftine, realizate la costuri de producție mult mai reduse decât cele impuse de standardele Uniunii Europene. Criticii consideră că această concurență neloială va destabiliza producția internă și va aduce pe rafturi produse de calitate incertă.

Din punct de vedere politic, Acordul Mercosur a primit aprobarea majorității statelor membre ale UE, ceea ce înseamnă că președintele comisiei a obținut dezlegarea de a-l semna la nivelul Coreper II, unde fiecare țară este reprezentată prin ambasador. Acordul nu a întâmpinat minoritate de blocaj, care ar fi necesitat votul a peste 35% din populația totală a UE.

România ar fi putut împiedica semnarea dacă ar fi votat împotrivă sau s-ar fi abținut, potrivit explicațiilor oferite de Petre Daea. Semnarea a fost programată să aibă loc în Paraguay, țară care deține președinția rotativă.

„Acordul acum pleacă, deci președinta comisiei are dezlegarea politică, pentru că merg în Coreper II, unde fiecare țară reprezentată la nivelul ambasadorului a primit acordul de a-l semna. A primit acordul de a-l semna că nu avea acordul să-l semnezi. Ce înseamnă primirea acestui acord? Păi, aprobarea acelor state care au făcut majoritatea și nu s-a ajuns la minoritatea de blocaj. Ce înseamnă minoritatea de blocaj? Să faci mai mult de 35% prin votul care îți aparține din populația totală de Uniunii Europene. Dacă România se abținea sau vota împotrivă, acordul nu se semna sâmbătă, că am înțeles că sâmbătă se duce în Paraguay pentru că ei dețin președinția rotativă să semneze acest acord. Și atunci mai era timp”, a explicat fostul ministru.

Petre Daea a subliniat necesitatea ca instituțiile statului să facă o analiză temeinică a efectelor acordului asupra fermierilor români și să consulte direct producătorii înainte de luarea unei decizii. El a arătat că este nevoie de fundamentare clară și simulări ale impactului economic, chiar dacă acestea sunt dificile, și de implementarea unor mecanisme de reglaj, asemănătoare celor folosite în cadrul crizei ucrainene, pentru a proteja agricultura națională.

„Am spus: Trebuie fundamentată bine de către instituțiile statului pentru că vor avea un efect negativ asupra fermierilor români și să se discute în principal cu fermierii români pentru a putea să se ia o decizie care să poată să fie și explicată, pentru că n-a fost explicată, să fie cunoscută, pentru că n-a fost cunoscută, să fie fundamentată și făcute anumite simulări, care nu sunt ușor de făcut, nici simulările, dar apoi să faci o evidență clară, pentru că vorbeam și de aici am plecat, că 5% zice așa. În comise s-a discutat: Dom’le, are efecte pe piață. Da. Păi trebuie să facem niște chei de reglaj, trebuie să facem niște mecanism, cum am făcut la Ucraina. În Ucraina am făcut rezerva, cadrul temporar de criză pentru Ucraina. Uniunea Europeană a dat niște facilități. Facilități care au fost suportate însă de bugetele naționale N-au fost suportate de Uniunea Europeană”, a conchis Petre Daea.

