Acordul Mercosur a ajuns în centrul unei dezbateri publice găzduite marți de platforma „Hai România”, într-un moment în care agricultura românească se confruntă cu dificultăți structurale și cu efectele unor decizii europene controversate.

Jurnalistul Dan Andronic îl are ca invitat pe fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, pentru a discuta pe larg implicațiile acestui tratat comercial dintre Uniunea Europeană și state din America de Sud.

Discuția este prezentată ca necesară într-un context în care fermierii români se confruntă deja cu reguli stricte de producție și cu presiuni economice constante. Acordul Mercosur adaugă o nouă dimensiune acestui tablou, prin deschiderea pieței europene către produse provenite din zone cu reguli și condiții diferite.

Dialogul se concentrează pe modul în care acest parteneriat comercial poate influența atât producția agricolă internă, cât și piața de consum, în condițiile în care acordul vizează nu doar schimburi de mărfuri, ci și facilități vamale și recunoașteri de standarde tehnice.

Unul dintre punctele sensibile ale acordului Mercosur este riscul ca piața românească să fie expusă unui volum crescut de produse agricole mai ieftine. Acestea provin din state cu condiții climatice favorabile și cu costuri de producție mai reduse decât cele din Uniunea Europeană.

Criticii acordului atrag atenția că fermierii români sunt obligați să respecte standarde stricte de mediu și siguranță alimentară, în timp ce producătorii din afara UE nu sunt supuși acelorași reguli. Această diferență ar putea genera o concurență considerată neloială, cu efecte directe asupra producției locale.

În cadrul dezbaterii, Petre Daea este invitat să explice dacă agricultura românească are capacitatea de a absorbi acest șoc comercial sau dacă riscurile sunt subestimate. Impactul asupra consumatorilor este, de asemenea, analizat, în contextul în care prețurile mai mici pot veni la pachet cu incertitudini legate de calitatea produselor.

În introducerea discuției, Dan Andronic explică de ce consideră că acordul Mercosur a devenit un subiect sensibil și cum s-a ajuns la aprobarea sa la nivel european. Jurnalistul atrage atenția asupra faptului că decizia a fost luată fără o dezbatere publică amplă în România.

„Astăzi vom discuta despre un lucru care a stârnit foarte multă emoție în România. Este vorba de un acord de care n-a auzit nimeni până acum două zile, acordul Mercosur. N-a auzit nimeni din popor. Poate că cei care ar fi trebuit să audă știau”, spune jurnalistul.

Dan Andronic subliniază că acordul este controversat inclusiv din perspectiva procesului decizional și a rolului avut de România în Consiliul European.

„Decizia aprobării acestui acord, după cum știți, la nivelul Comisia Europeană, Consiliul European, s-a luat în urma votului României. România a înclinat balanța, în ciuda faptului că patru state, sau chiar cinci, dacă nu mă înșel, șase, Irlanda, Austria, Polonia, Franța și Belgia, obținându-se ceea ce nu ar fi creat acea majoritate calificată de care era nevoie pentru a se aproba acordul. Deci votul României a înclinat această balanță”.

El adaugă că acordul a fost prezentat drept benefic, fără a fi clar pentru cine anume.

„S-a spus că e un acord bun, dar nu ni s-a spus pentru cine e bun”, precizează Andronic.

În același timp, jurnalistul explică pe scurt ce reprezintă Mercosur, pentru a oferi context publicului.

„Mercosurul, ca să lămurim și lucrul ăsta din start, este o alianță economică din cinci state, Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, era și Venezuela, dar a fost scoasă din 2017. Da, a fost scoasă din această alianță, care înseamnă automat o piață de 700 de milioane de oameni. Este un acord de liber schimb în care lucrurile vor arăta mai bine sau mai rău? Rămâne să ne spună timpul ceea ce se va întâmpla”.

În intervenția sa, Petre Daea salută deschiderea temei și subliniază importanța înțelegerii mecanismelor din spatele acordului Mercosur. Fostul ministru spune că analiza trebuie să pornească de la politica agricolă comună a Uniunii Europene.

„Vă felicit pentru că ați pus în discuțiu această temă. Și a spus-o într-un tipar al dialogului pentru a înțelege despre ce este vorba, cât de important este aceste acord comercial”, a spus fostul ministru.

Petre Daea explică faptul că PAC a fost creată pentru a asigura hrana populației europene și pentru a contribui la securitatea alimentară globală.

„PAC-ul a fost înființat ca să dea hrană celor 450 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene și să aibă o contribuție la securitatea alimentară din lume”.

El menționează și rolul PAC în protejarea mediului și a biodiversității.

„Al doilea principiu… este acela că PAC-ul este soluție privind mediul, natura, solul, apa și diversitatea”.

Fostul ministru face apoi legătura cu precedentele comerciale și cu situația creată de Mercosur, atrăgând atenția asupra diferențelor de reguli.

„Uniunea Europeană a deschis o piață pentru o țară care nu face parte din Uniunea Europeană, țară care are agricultura sub un regim tehnologic bine stabilit de ei, dar nu conform cu regulile Uniunii Europene. Același lucru se face acum. Și anume, se încheie un contract comercial pe o perioadă nelimitată, cu contingente care sunt, atenție, sunt contingente pentru produse sensibile care au facilitatea de a intra pe piață fără taxă vamală”, spune Daea.

Potrivit lui Petre Daea, acordul creează premisele unui dublu standard pe piață.

„Această intrare pe o piață unde regulile sunt diferite, în locuri de producție diferite, cu condiționalități pe care nu le ai în zona respectivă, dar le păstrezi și le aplici în România, creează un dublu standard pe piață. Cu alte cuvinte, vin pe piață produse care se realizează mai ușor, la costuri mai mici și întrebarea de ce? Pentru că știm ce înseamnă Mercosurul din punct de vedere climatic, ce condiții climatice sunt acolo și ce tehnologie are. Cu alte cuvinte, au o libertate tehnologică”, explică Petre Daea.

El explică faptul că produsele provenite din statele Mercosur sunt realizate la costuri mai mici, datorită unei libertăți tehnologice mai mari.