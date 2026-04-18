Alegeri anticipate în România. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat existența unei întâlniri recente cu premierul Ilie Bolojan, desfășurată joi dimineață la Palatul Victoria. Discuția a avut un caracter informal, cei doi oficiali întâlnindu-se la o cafea, în contextul dialogului politic permanent dintre Guvern și principala formațiune de guvernare.

”Cu Ilie Bolojan am vorbit ultima dată, am băut o cafea joi dimineaţă”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timişoara, răspunzând unei întrebări.

Potrivit declarațiilor liderului social-democrat, această întâlnire face parte din interacțiunile obișnuite dintre actorii guvernamentali, fără a fi anunțate decizii politice majore în urma discuției.

Un subiect important abordat de Sorin Grindeanu a fost posibilitatea organizării de alegeri anticipate în România. Acesta a explicat clar mecanismul constituțional prin care s-ar putea ajunge la un astfel de scenariu.

Conform afirmațiilor sale, alegerile anticipate devin posibile doar în situația în care trei guverne succesive sunt respinse sau cad în Parlament. Liderul PSD a subliniat că, deși acest scenariu nu poate fi exclus teoretic, în practică rămâne dificil de anticipat.

”La alegeri anticipate se ajunge dacă vor pica trei guverne în Parlament şi niciodată nu poţi să excluzi acest scenariu. Dacă acest scenariu va deveni realitate, vom avea alegeri anticipate. Dar asta îmi este foarte greu să anticipez acum că se va ajunge la acest lucru”, a răspuns preşedintele PSD.

În paralel, Sorin Grindeanu a oferit explicații și privind situația din coaliția de guvernare, în contextul unor discuții interne privind funcționarea executivului.

Acesta a reamintit că PSD a decis încă de la finalul anului precedent realizarea unei evaluări a activității guvernamentale, proces demarat după adoptarea bugetului de stat. Evaluarea vizează în mod direct miniștrii PSD și performanța acestora în cadrul actualului guvern.

Procesul de analiză include și o componentă de autoevaluare a miniștrilor social-democrați. Fiecare ministru urmează să își prezinte raportul de activitate, evidențiind atât realizările, cât și eventualele deficiențe din perioada de mandat.

Potrivit liderului PSD, această etapă este una firească într-un exercițiu de guvernare responsabilă și transparentă. După prezentarea rapoartelor individuale, conducerea partidului va realiza o evaluare generală a performanței în cadrul executivului.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu evidențiază două direcții principale ale contextului politic actual: menținerea dialogului instituțional la nivel înalt și analiza internă a performanței guvernamentale.

În timp ce scenariul alegerilor anticipate rămâne unul strict condiționat constituțional, PSD își continuă procesul de evaluare internă a miniștrilor, ca parte a unei strategii de ajustare și optimizare a actului de guvernare.