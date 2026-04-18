Alegeri anticipate în România
Alegeri anticipate în România. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat existența unei întâlniri recente cu premierul Ilie Bolojan, desfășurată joi dimineață la Palatul Victoria. Discuția a avut un caracter informal, cei doi oficiali întâlnindu-se la o cafea, în contextul dialogului politic permanent dintre Guvern și principala formațiune de guvernare.
”Cu Ilie Bolojan am vorbit ultima dată, am băut o cafea joi dimineaţă”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timişoara, răspunzând unei întrebări.
Potrivit declarațiilor liderului social-democrat, această întâlnire face parte din interacțiunile obișnuite dintre actorii guvernamentali, fără a fi anunțate decizii politice majore în urma discuției.
Un subiect important abordat de Sorin Grindeanu a fost posibilitatea organizării de alegeri anticipate în România. Acesta a explicat clar mecanismul constituțional prin care s-ar putea ajunge la un astfel de scenariu.
Conform afirmațiilor sale, alegerile anticipate devin posibile doar în situația în care trei guverne succesive sunt respinse sau cad în Parlament. Liderul PSD a subliniat că, deși acest scenariu nu poate fi exclus teoretic, în practică rămâne dificil de anticipat.
”La alegeri anticipate se ajunge dacă vor pica trei guverne în Parlament şi niciodată nu poţi să excluzi acest scenariu. Dacă acest scenariu va deveni realitate, vom avea alegeri anticipate. Dar asta îmi este foarte greu să anticipez acum că se va ajunge la acest lucru”, a răspuns preşedintele PSD.
În paralel, Sorin Grindeanu a oferit explicații și privind situația din coaliția de guvernare, în contextul unor discuții interne privind funcționarea executivului.
Acesta a reamintit că PSD a decis încă de la finalul anului precedent realizarea unei evaluări a activității guvernamentale, proces demarat după adoptarea bugetului de stat. Evaluarea vizează în mod direct miniștrii PSD și performanța acestora în cadrul actualului guvern.
Procesul de analiză include și o componentă de autoevaluare a miniștrilor social-democrați. Fiecare ministru urmează să își prezinte raportul de activitate, evidențiind atât realizările, cât și eventualele deficiențe din perioada de mandat.
Potrivit liderului PSD, această etapă este una firească într-un exercițiu de guvernare responsabilă și transparentă. După prezentarea rapoartelor individuale, conducerea partidului va realiza o evaluare generală a performanței în cadrul executivului.
Declarațiile lui Sorin Grindeanu evidențiază două direcții principale ale contextului politic actual: menținerea dialogului instituțional la nivel înalt și analiza internă a performanței guvernamentale.
În timp ce scenariul alegerilor anticipate rămâne unul strict condiționat constituțional, PSD își continuă procesul de evaluare internă a miniștrilor, ca parte a unei strategii de ajustare și optimizare a actului de guvernare.
”Undeva la începutul lunii decembrie a anului trecut, noi am hotărât că vom face o evaluare a guvernării. Am spus public acest lucru şi că această evaluare o facem după ce se va aproba bugetul de stat. Iarăşi am spus public acest lucru. Odată cu aprobarea bugetului de stat am intrat în acea perioadă de evaluare, am făcut lucrurile aşa cum le ştiţi, în ultimele săptămâni, am avut aceste întâlniri regionale, deci cumva, nu e niciun fel de surpriză, am făcut aceste lucruri şi le-am anunţat public la începutul lunii decembrie 2025.
Dar vreau să vă spun ceva. Evaluarea aceasta înseamnă şi autoevaluarea. Autoevaluarea PSD se referă la ministerele pe care le gestionează PSD-ul sau le-a gestionat în acest guvern, la lucrurile pe care le-a făcut, bune şi rele, şi este absolut normal şi iarăşi decent, dacă e să vorbeşti despre o evaluare a guvernării din care faci parte, să începi. cu autoevaluarea. Şi asta vom face luni. Ministrii îşi vor prezenta, toţi ministrii luni îşi vor prezinta un raport de activitate în cadrul guvernării şi după aceea, evident, vom face evaluarea pe de-a-ntregul”, a mai declarat Grindeanu.
