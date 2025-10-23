Generalul Alexander Sollfrank a explicat că președintele Vladimir Putin nu se va opri din expansiunea militară decât dacă va fi oprit printr-un răspuns ferm și coordonat din partea Europei. El a atras atenția că miza depășește frontul ucrainean și privește însăși ordinea democratică a continentului.

„Singurul motiv pentru care Vladimir Putin se va opri este acela că va fi oprit”, afirmă acesta într-un interviu pentru New York Times.

În opinia sa, sprijinul pentru Ucraina nu mai este o chestiune de solidaritate, ci de securitate colectivă. Fără un ajutor consistent – militar, financiar și logistic – Europa ar risca să piardă nu doar un partener strategic, ci și stabilitatea întregii regiuni. Generalul a subliniat că soarta valorilor democratice, a statului de drept și a respectării granițelor depinde în mare măsură de rezistența Ucrainei.

„Fără sprijin substanțial pentru Ucraina, Europa riscă să piardă nu doar un partener strategic, ci și stabilitatea întregii regiuni”, a declarat el.

Sollfrank a afirmat că susținerea Kievului trebuie să fie proporțională cu amenințarea, pentru a limita presiunea Rusiei și pentru a preveni extinderea agresiunii militare.

Pe teren, situația rămâne în mare parte neschimbată. Niciuna dintre părți nu a obținut câștiguri teritoriale semnificative în ultimele luni, iar ofensiva rusă din vară nu a produs rezultatele scontate. Ambele armate continuă să desfășoare atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurii civile, într-o strategie menită să epuizeze capacitățile logistice ale adversarului.

Analiștii militari consideră că în perioada următoare nu vor apărea schimbări majore, din cauza limitărilor operative ale armatei ruse și a deficitului de personal din rândul forțelor ucrainene.

În acest context, Germania își propune să devină principalul furnizor de securitate al Europei. Planurile de reformă militară prevăd extinderea efectivelor armatei la 260.000 de soldați activi și 200.000 de rezerviști, precum și modernizarea structurii de comandă și reducerea birocrației.

Generalul Sollfrank a spus că, după ani de reduceri bugetare, Germania trebuie acum să depună un efort considerabil pentru a-și construi o armată capabilă să facă față noilor realități de securitate.

„Suntem experți în reduceri, dar ceea ce trebuie acum este un efort colosal pentru a construi ceea ce este necesar”, a declarat el.

La nivelul Uniunii Europene, statele membre discută tot mai serios posibilitatea de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini financiar apărarea Ucrainei. Se propune un împrumut fără dobândă destinat industriei de apărare ucrainene, însă inițiativa întâmpină rezerve din partea Băncii Centrale Europene și a unor guverne care invocă riscuri juridice.

Între timp, un posibil summit între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin a fost suspendat. Secretarul de stat Marco Rubio a anulat întâlnirea planificată cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, iar un oficial de la Casa Albă a precizat că o reuniune directă între cei doi lideri nu va avea loc „în viitorul apropiat”.

Administrația Trump continuă să fie presată de Kiev pentru a livra rachete cu rază lungă de acțiune, însă președintele american ezită, în speranța că va putea negocia un acord cu Moscova – o perspectivă care, pentru moment, pare îndepărtată.

În lipsa unui angajament clar al Washingtonului, țările europene își asumă conducerea demersurilor de pace. Vineri, la Londra, 35 de state aliate ale Ucrainei se vor reuni pentru un nou summit dedicat negocierilor.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor conduce discuțiile privind un plan de armistițiu bazat pe înghețarea actualelor linii de front și supravegherea internațională a implementării acordului.

Diplomații europeni susțin că planul are la bază o schemă de mediere propusă anterior de Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, adaptată acum la contextul est-european. Proiectul prevede menținerea SUA ca actor principal în eventualul proces de pace, alături de Uniunea Europeană și Marea Britanie.