Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a declarat că libertatea și independența Europei nu sunt negociabile și că gazul rusesc nu a fost niciodată doar un bun comercial, ci un instrument de presiune și șantaj politic. Acesta a precizat că se pregătește votul pentru actul prin care se va încheia definitiv dependența de gazul rusesc, considerând această măsură un pas esențial, care stabilește o direcție clară și fermă: fără dependență, fără ambiguități și fără portițe ocolitoare.

”Libertatea şi independenţa Europei nu sunt negociabile. SPUNEM STOP GAZULUI RUSESC! Gazul rusesc nu a fost niciodată un simplu bun comercial. A fost un instrument de presiune, constrângere şi şantaj politic. Ne pregătim să votăm actul prin care punem capăt, definitiv, dependenţei de gazul rusesc. Este un pas esenţial, care trasează o direcţie clară şi fermă: fără dependenţă, fără ambiguităţi, fără portiţe ocolitoare”, afirmă europarlamentarul PNL Virgil Popescu.

Virgil Popescu a subliniat că tranziția energetică trebuie să fie realizată inteligent și responsabil, evitând înlocuirea unei dependențe periculoase cu altele noi. El a afirmat că independența energetică a Uniunii Europene depinde de solidaritatea între statele membre și de investițiile în propriile capacități, evidențiind că este momentul să se pună în practică lecțiile învățate din trecut.

”Prea mult timp, Europa şi-a plătit energia cu vulnerabilitate strategică. Astăzi, luăm o decizie istorică şi clară. Acest vot este despre independenţa Europei, este despre tăierea ultimelor legături structurare care permit folosirea energiei ca armă împotriva Uniunii Europene”, a transmis Virgil Popescu în plenul PE. Europarlamentarul PNL arată că ”gazul rusesc nu a fost niciodată un bun comercial neutru, ci a fost un instrument de presiune, de constrângere şi de şantaj politic.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a afirmat că noul act adoptat stabilește o direcție clară și fermă, fără dependențe, ambiguități sau portițe ocolitoare, însă independența energetică nu poate fi realizată fără solidaritate între statele membre. El a subliniat că țările europene se confruntă cu realități și niveluri diferite de expunere, iar coordonarea, nu fragmentarea, reprezintă singura cale corectă de acțiune.

”Acest act stabileşte în sfârşit o direcţie fermă, fără dependenţă, fără ambiguitate, fără portiţe ocolitoare. Dar independenţa nu poate exista fără solidaritate. Statele membre se confruntă cu realităţi diferite şi cu niveluri diferite de expunere. Iar ceea ce adoptăm astăzi recunoaşte acest lucru. Coordonarea, nu fragmentarea, este singura cale corectă”, a subliniat Virgil Popescu.

Europarlamentarul PNL a precizat că este important să rămânem realiști, subliniind că, din punct de vedere geografic, Europa de Sud-Est continuă să fie o componentă esențială a sistemului energetic european.

”Infrastructura şi rutele de trazit în această regiune sunt critice pentru diversificare şi rezilienţă, chiar dacă nu sunt reflectate explicit în textul final. Acest lucru trebuie să rămână o prioritate politică clară. Acest vot este despre credibilitate, este despre capacitatea Europei de a acţiona decisiv atunci când securitatea sa este în joc”, a menţionat Virgil Popescu.

Europarlamentarul PNL a lansat un avertisment adresat atât Consiliului European, cât și comisarului european pentru Energie.