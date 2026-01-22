Până la 160 de milioane de euro vor fi disponibile sub formă de granturi pentru cofinanțarea programelor propuse de grupuri de producători și alte organisme comerciale din sectorul agroalimentar. Finanțările vizează atât piața internă a Uniunii Europene, cât și piețele externe cu potențial ridicat de creștere, precum Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore și America de Nord.

Cererile de propuneri fac parte din programul de lucru pentru politica de promovare din 2026, prin care Comisia Europeană va aloca 205 milioane de euro pentru cofinanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare din UE. Aceasta reprezintă cea mai mare sumă dedicată până acum creșterii gradului de conștientizare a consumatorilor asupra produselor agricole europene și a sistemelor lor de calitate. Campaniile se desfășoară sub sloganul „Bucurați-vă, este din Europa” și urmăresc să informeze consumatorii despre calitatea produselor UE, recompensând în același timp fermierii și întreprinderile agroalimentare pentru respectarea standardelor ridicate de siguranță și protecție a mediului.

Programul de lucru prevede și inițiative gestionate direct de Comisie, precum campanii de promovare și informare în țările terțe, participarea UE la principalele târguri internaționale agroalimentare, vizitele comisarului Christophe Hansen în state externe și elaborarea unor ghiduri de acces pe piață pentru exportatori.

Politica de promovare a produselor agroalimentare reprezintă o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană, așa cum a subliniat președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii. Aceasta este recunoscută în Viziunea pentru agricultură și alimentație ca un instrument esențial pentru sprijinirea competitivității, rezilienței și diversificării globale a sectorului agroalimentar al UE. Cererile de propuneri lansate joi vor rămâne deschise timp de trei luni și sunt accesibile unei game largi de operatori eligibili din întreaga Uniune.