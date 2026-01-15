România își întărește poziția în negocierile europene privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că interesele fermierilor români trebuie apărate și că deschiderea pieței este acceptabilă doar dacă există garanții clare. El a precizat că, fără aceste garanții, România nu va susține acordul în Parlamentul European.

Ministerul Agriculturii lucrează la un set de amendamente pentru acest acord, cu scopul de a proteja fermierii români și pe cei din alte state europene. Discuțiile au început din toamna anului trecut, când România a cerut măsuri clare de protecție pentru sectorul agroalimentar.

Barbu a explicat că România a cerut Comisiei Europene să facă un raport de impact privind produsele agroalimentare importate din Mercosur, pentru a se vedea clar dacă acestea îi afectează sau nu pe fermierii români și europeni. De asemenea, el a zis că s-a cerut ca firmele care importă produse din Mercosur să fie licențiate de fiecare stat, după modelul folosit anterior în cazul cerealelor din Ucraina. Totodată, în numele României, a solicitat ca produsele importate din Mercosur să nu mai poată fi comercializate liber pe piața internă a Uniunii Europene.

„Primele măsuri pe care noi le-am solicitat a fost ca și Comisia să facă un raport de impact asupra Mercosur pe produsele agroalimentare care vin din această zonă. Să avem un impact clar dacă afectează sau nu afectează fermierii români și fermierii europeni. Doi: am solicitat ca companiile să fie licențiate de către fiecare stat pe modelul pe care noi l-am avut cu cerealele din Ucraina. În numele României am solicitat ca tot ceea ce înseamnă import adus din Mercosur să nu mai fie comercializat intracomunitar pe teritoriul Uniunii Europene”, a declarat oficialul român.

Un alt aspect important se referă la cât timp va fi aplicat acordul și cum va afecta agricultura și industria alimentară. Amendamentele sunt deja discutate cu mai mulți europarlamentari și urmează să fie depuse oficial în Parlamentul European. Ministrul a spus că există sprijin și din partea unor state care inițial susțineau acordul Mercosur. El a precizat că România a cerut ca acordul să aibă o perioadă de tranziție de doi ani și să fie opțional pentru sectorul agricol și industria alimentară.

Autoritățile au transmis că fără aceste amendamente, România nu va vota acordul în Europa și că protejarea fermierilor rămâne o condiție esențială în negocieri.