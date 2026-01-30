Președintele României, Nicușor Dan, a precizat că numele vehiculate în spațiul public pentru conducerea serviciilor de informații nu reflectă discuțiile reale purtate la nivel instituțional și că procesul de selecție se află într-o etapă avansată.

Șeful statului a explicat că, într-un sistem democratic, președintele propune, iar Parlamentul aprobă, subliniind că pentru fiecare serviciu au existat liste lungi, apoi scurte, și numeroase discuții.

El a adăugat că speră ca aceste consultări să se încheie foarte curând, urmând ca propunerile să fie supuse aprobării Parlamentului.

„Există în orice sistem democratic un mecanism de echilibru al puterilor. Președintele propune, Parlamentul decide. Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba. Vom avea o discuție înainte”, a explicat șeful statului, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24.

Nicușor Dan a explicat că apariția unor nume în media a afectat șansele unor potențiali candidați, fără legătură cu procedura oficială.

Președintele a precizat că mulți dintre cei menționați în spațiul public nu au fost deloc încântați de expunere și că deseori aceste scurgeri de informații au fost generate de prieteni politici, ceea ce a diminuat șansele teoretice ale candidaților respectivi.

El a subliniat că procesul oficial se bazează pe criterii obiective și nu pe speculațiile apărute în presă, insistând că numele publicate nu trebuie confundate cu deciziile instituționale.

„Mulți din cei care au apărut în spațiul public nu sunt foarte fericiți că numele lor a apărut, sunt prieteni de-ai lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și, prin asta, șansele lor teoretice să scadă”, a punctat Nicușor Dan.

Referitor la profilul viitorilor șefi ai serviciilor de informații, președintele a explicat că preferă persoane din afara partidelor politice, cu experiență, maturitate profesională și echilibru uman, care să fi interacționat cu diverse medii de-a lungul carierei.

„Cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibrați, cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuția asta”, a adăugat Nicușor Dan.

Despre declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, care a criticat negocierile partidelor în privința numirilor, Nicușor Dan a arătat că este de acord parțial, explicând totuși că Băsescu se referea și la speculațiile din media și că, oficial, niciun partid nu a formulat pretenții concrete.

Președintele a adăugat că discuțiile neoficiale cu partidele s-au concentrat pe criterii generale de selecție, nu pe nume, și a recunoscut că procesul a stagnat o perioadă, în principal din cauza altor priorități administrative, dar că acum este necesar să se finalizeze.