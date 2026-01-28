Atunci când se vorbește despre un „permis de conducere camion”, referirea vizează, de regulă, permisul de conducere categoria C, documentul obligatoriu pentru șoferii care conduc camioane cu o masă maximă autorizată mai mare de 3.500 de kilograme.

În această categorie intră majoritatea vehiculelor grele care circulă zilnic pe drumurile din România și din restul Europei, de la camioane cu prelată și basculante, până la camioane frigorifice sau capete tractor utilizate în transportul rutier de marfă.

Permisul C este esențial pentru exercitarea profesiei de șofer de camion, iar lipsa acestuia interzice conducerea unor astfel de vehicule, indiferent dacă sunt goale sau încărcate.

Legislația nu ține cont de greutatea reală a vehiculului în momentul deplasării, ci de masa maximă autorizată (MMA) înscrisă în certificatul de înmatriculare. Astfel, chiar și un camion neîncărcat necesită permis categoria C dacă MMA depășește pragul de 3.500 de kilograme. Acest principiu este important pentru siguranța rutieră, întrucât vehiculele grele implică riscuri suplimentare și necesită competențe avansate de conducere.

Pentru cei care nu au nevoie să conducă vehicule de mare tonaj, legislația prevede o alternativă intermediară: permisul de conducere categoria C1. Acesta se adresează șoferilor care utilizează vehicule cu o masă maximă autorizată cuprinsă între 3.500 și 7.500 de kilograme, fiind potrivit pentru camioane de dimensiuni medii, ambulanțe sau vehicule de distribuție urbană.

Categoria C1 a fost creată special pentru situațiile în care permisul B nu mai este suficient, dar permisul C ar fi disproporționat raportat la tipul de vehicul utilizat.

Permisul C1 este considerat de mulți drept o etapă de tranziție către cariera de șofer profesionist. Instruirea necesară pentru această categorie este, de regulă, mai scurtă, vehiculele folosite în pregătire sunt mai compacte, iar costurile sunt mai reduse comparativ cu permisul C.

Un alt avantaj este posibilitatea obținerii acestui permis de la vârsta de 18 ani, ceea ce îl transformă într-o opțiune atractivă pentru tinerii care doresc să intre în domeniul transporturilor și logisticii.

Pentru cei care aspiră însă la transportul profesionist de marfă pe distanțe lungi, permisul C rămâne obligatoriu. Accesul la această categorie presupune îndeplinirea unor condiții clare, începând cu deținerea permisului de conducere categoria B. Acesta reprezintă baza formării unui șofer, permițând conducerea autovehiculelor cu o masă maximă autorizată de până la 3,5 tone.

După obținerea permisului B, următorul pas este calificarea pentru vehicule mai mari, prin categoriile C, CE sau D, în funcție de tipul de transport vizat. În acest context, regulile de vârstă joacă un rol esențial.

De exemplu, un tânăr de 18 ani care obține calificările pentru categoriile C, CE sau D poate lucra doar pe trasee regulate de maximum 50 de kilometri, până la împlinirea vârstei minime stabilite pentru fiecare categorie.

Pentru categoria C, limita este de 21 de ani, iar pentru categoria D, destinată transportului de persoane, pragul urcă la 23 de ani.

Vezi aici care sunt toate categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul auto în România.

Pentru a putea activa efectiv ca șofer profesionist de marfă sau persoane, nu este suficientă doar obținerea permisului. Este necesară parcurgerea unei pregătiri specifice și promovarea examenelor aferente, durata acestei etape variind în funcție de categoria aleasă și de experiența anterioară a candidatului.

De asemenea, legislația prevede că persoanele de 21 de ani care au obținut calificări pentru categoriile C și CE, precum și cele de 23 de ani pentru categoriile D și DE, trebuie să finalizeze pregătirea și să promoveze examenul de stat cu precalificare accelerată.

Un aspect adesea trecut cu vederea în formarea șoferilor profesioniști îl reprezintă abilitățile de comunicare. În contextul transportului internațional, capacitatea de a comunica eficient cu autoritățile, dispecerii sau alți participanți la trafic, inclusiv într-o limbă străină, este esențială.

Lipsa acestor competențe poate genera neînțelegeri, întârzieri sau chiar conflicte, afectând activitatea profesională a șoferului.

Regulile privind școala de șoferi sunt clar stabilite pentru fiecare categorie. Categoria C include autovehicule cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 de kilograme, destinate transportului a maximum opt pasageri, în afara conducătorului auto. Tot în această categorie intră și ansamblurile formate dintr-un vehicul categoria C și o remorcă de până la 750 de kilograme.

Pentru remorci sau semiremorci mai grele, este necesară categoria CE, care permite conducerea ansamblurilor complexe utilizate frecvent în transportul de marfă pe distanțe lungi.

Durata cursurilor pentru obținerea permisului C și CE diferă în funcție de vechimea permisului de categoria B. Pentru candidații cu o experiență mai mică de un an, cursul durează minimum opt săptămâni și include 60 de ore de pregătire teoretică și 46 de ore de pregătire practică.

Cei care dețin permisul B de peste un an pot finaliza cursul în minimum șapte săptămâni, cu același număr de ore teoretice, dar cu un volum ușor redus de pregătire practică.

Mai exact:

în cazul candidaților care dețin permis de conducere categoria B de mai puțin de un an, durata cursului este de cel puțin 8 săptămâni, perioadă în care se parcurg, cumulat, 60 de ore de pregătire teoretică – dintre care 50 de ore sunt alocate categoriei C și 10 ore categoriei CE – precum și 46 de ore de pregătire practică în traseu, respectiv 36 de ore pentru categoria C și 10 ore pentru categoria CE;

pentru candidații care sunt posesori ai permisului de conducere categoria B de peste un an, durata minimă a cursului este de 7 săptămâni, interval în care se efectuează 60 de ore de pregătire teoretică, din care 50 de ore pentru categoria C și 10 ore pentru categoria CE, alături de 40 de ore de pregătire practică în traseu, dintre care 30 de ore sunt destinate categoriei C și 10 ore categoriei CE.

Pregătirea teoretică precede obligatoriu pregătirea practică, iar în cazul în care un candidat este declarat respins la proba practică, reprogramarea pentru un nou examen presupune efectuarea a cel puțin șase ore suplimentare de pregătire practică.

Pentru înscrierea la școala de șoferi sunt necesare următoarele:

permisul categoria B (original și copie),

cartea de identitate (original și copie),

vârsta minimă de 18 ani fără trei luni,

declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G nr 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto.

Până la finalizarea pregătirii teoretice, candidatul trebuie să depună următoarele:

fișă medicală tip Grupa II, cu mențiunea ”Apt conducător auto categ. C, CE” obținută întro unitate medicală autorizată;

aviz psihologic cu mentiunea ”Apt din punct de vedere psihologic”;

cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție.

Pentru candidații care sunt gata să susțină examenul, ei vor trebui să pună următoare documentele la dosar:

fişa de școlarizare eliberată de școala de șoferi;

cererea de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC Bank sau la trezorerie;

copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii;

Examenul pentru obținerea permisului categoria C sau CE este format dintr-o probă teoretică și una practică. Proba teoretică se susține pe calculator și constă în rezolvarea unui chestionar cu 26 de întrebări, într-un interval de 30 de minute.

Totul va avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehiculelor competent.

După acumularea a cinci răspunsuri greșite, testul se oprește automat, iar pentru promovare sunt necesare cel puțin 22 de răspunsuri corecte.

Proba practică presupune conducerea vehiculului școlii pe traseu, timp de minimum 45 de minute. Proba va include efectuarea unei manevre speciale de mers înapoi, pe traiectoria unei curbe prestabilite.

Pentru a fi declarat admis, candidatul nu trebuie să acumuleze mai mult de 20 de puncte de penalizare. În cazul în care examinatorul intervine asupra volanului sau frânei pentru a evita un pericol iminent, examenul poate fi oprit imediat, indiferent de punctajul acumulat sau de timpul rămas.

La nivel european, finalul lunii octombrie 2025 a adus schimbări semnificative în ceea ce privește accesul la profesia de șofer profesionist. Parlamentul European a adoptat o reglementare care permite obținerea permisului categoria C de la vârsta de 18 ani, cu condiția deținerii unui certificat de competență profesională.

În lipsa acestuia, permisul poate fi obținut doar după împlinirea vârstei de 21 de ani. Reguli similare se aplică și pentru categoria D, destinată transportului de persoane, unde șoferii cu certificare pot începe activitatea de la 21 de ani, iar ceilalți de la 24 de ani.

Permisele pentru șoferii de camioane și autobuze vor avea o valabilitate de cinci ani, cu posibilitatea reducerii acestei perioade pentru persoanele peste 65 de ani, în vederea unor controale medicale mai frecvente.

Înainte de emiterea sau reînnoirea permisului, șoferii profesioniști vor fi supuși unor examene medicale complete, inclusiv verificări ale vederii și ale sistemului circulator.

Atenție! Noile reguli vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre având la dispoziție trei ani pentru transpunere și un an suplimentar pentru implementare.

Reforma face parte dintr-un pachet mai amplu privind siguranța rutieră, inclus în strategia „viziunea zero”, prin care Uniunea Europeană își propune eliminarea completă a deceselor în transportul rutier până în anul 2050.