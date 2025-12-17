În cadrul unei ediții transmise live a emisiunii Marius Tucă Show, pe platforma Gândul, Victor Ponta a afirmat că România ar fi fost „capturată” de o rețea de influență încă din anul 2006. Potrivit acestuia, mecanismul ar funcționa coordonat și ar reacționa simultan atunci când apar subiecte sensibile în spațiul public.

„De fapt, au capturat România din 2006. România e o țară capturată de o rețea. O rețea de indivizi care, la un moment dat, când îi apeși pe buton, le arăți filmul de la Recorder, s-au pornit.”

În debutul intervenției sale, Victor Ponta a ținut să precizeze că este și el câștigător al unui proces la CEDO, sugerând că acest aspect este ignorat în dezbaterea publică.

„Sunt și eu câștigător la CEDO. Că numai de Dănileț se spune că e câștigător la CEDO. Am câștigat și eu… Hai să-ți spun.”

El a explicat că, în opinia sa, este dificil pentru public să înțeleagă originile problemelor actuale din justiție fără o privire de ansamblu asupra ultimilor 20 de ani.

„E foarte greu să înțelegi de fapt de unde s-a iscat totul…”

O parte importantă a discursului a vizat perioada în care Traian Băsescu a ajuns la conducerea statului. Victor Ponta a susținut că fostul președinte ar fi făcut un compromis major, pe care l-a descris drept un „pact” cu o rețea de influență.

„Noi, de când a venit Traian Băsescu președinte, în 2005 sau 2006, el a făcut un pact cu diavolul, cu o rețea. Că nu e un singur om. El era și e un șmecher. El e un șmecher care a ajuns președinte și a zis băi, fac pact cu mefisto, cu diavolul.”

Ponta a continuat spunând că această rețea ar fi fost ulterior consolidată cu sprijin extern.

„Diavolul fiind această rețea pe care Soros, după aceea europenii, după aceea americanii, cu Biden și așa mai departe, au construit-o în România.”

Fostul premier a făcut referire la reacțiile apărute după publicarea unor investigații jurnalistice realizate de Recorder, susținând că anumite poziții publice ar fi fost declanșate simultan.

„O rețea de indivizi care, la un moment dat, când îi apeși pe buton, le arăți filmul de la Recorder, s-au pornit.”

El a pus sub semnul întrebării motivele pentru care anumite persoane sau instituții ar fi reacționat în bloc.

„Cum v-ați apăsat toți pe un buton? Cum naiba?”

În finalul intervenției, Victor Ponta a comparat situația din România cu protestele din Bulgaria, afirmând că, spre deosebire de alte state, în România temele de protest ar fi direcționate selectiv.

„Uite, în Bulgaria protestează oamenii ăia pentru taxe, salarii, pensii. Băi, la noi s-au trezit deodată că nu e bună justiție, pe care tot ei au condus-o până acum.”

Declarațiile lui Victor Ponta vin într-un context tensionat al dezbaterilor publice despre justiție și influența factorilor politici și externi, afirmațiile sale urmând să genereze reacții și controverse în spațiul public.