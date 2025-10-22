Victor Ponta, fost prim-ministru și lider al Partidului Social Democrat, a explicat marți seară, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, că a lucrat în ultimele luni la o platformă politică ce urmează să fie lansată după data de 7 noiembrie. Denumit „România pe primul loc”, proiectul, spune el, nu se vrea a fi un partid clasic, ci mai degrabă o mișcare deschisă, orientată către soluții economice și administrative.

„Am lucrat și lansez o platformă politică, România pe primul loc, pe care vreau să o considerăm o chestie nu neapărat de partid politic, o mișcare politică, o mișcare în care niște oameni care au de zis niște lucruri în zona economică și de administrare a statului. Nu o să ne ocupăm de toate”, a declarat Victor Ponta în cadrul emisiunii.

El a subliniat că lansarea oficială va avea loc după 7 noiembrie, o dată aleasă cu ironie, menționând că aceasta coincide cu aniversarea Revoluției Bolșevice.

„Cu siguranță atunci când se vor apropia alegerile… După 7 noiembrie. Revoluția Bolșevică a fost în 7 noiembrie”, a precizat Ponta, lăsând să se înțeleagă că mișcarea ar putea deveni un actor politic activ în anii electorali următori.

În aceeași discuție, Victor Ponta a făcut referire la partidul din care a provenit, arătând că încă speră ca PSD să se concentreze pe nevoile reale ale oamenilor și să „rupă lanțurile” interne care împiedică reformele. Fostul premier a precizat că nu își dorește neapărat o revenire în PSD, dar speră într-o colaborare normală cu formațiunea.

„Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni. Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD, că nu trebuie eu să salvez PSD-ul. Vreau să am o relație mai mult decât normală”, a declarat acesta.

Ponta a adăugat că, deși se consideră parte din istoria PSD, nu vede în prezent o deschidere reală a partidului către proiecte noi sau către oameni din afara cercului restrâns de conducere. Cu toate acestea, el a afirmat că rămâne interesat de evoluția social-democraților și de modul în care aceștia vor aborda următoarele alegeri.

Una dintre cele mai directe afirmații ale fostului premier a vizat momentul alegerilor prezidențiale. Victor Ponta a spus că, dacă ar fi avut susținerea deplină a PSD, ar fi câștigat funcția de președinte al României.

„Eu trăiesc cu impresia, poate fi o iluzie sau poate nu, rămâne fiecare punctul lui de vedere, că dacă PSD, anul ăsta, mă susținea, eram ales președinte al României. Este o chestie apropo de viitor. Este legată de faptul că am pierdut și eu, au pierdut și ei…”, a explicat el.

Afirmația a fost interpretată de unii comentatori drept o formă de regret față de lipsa de unitate din interiorul partidului în perioada respectivă, dar Ponta nu a detaliat aceste aspecte. El a insistat însă asupra ideii că experiența sa politică și cunoștințele acumulate ar putea fi folosite într-un cadru nou, mai pragmatic și mai puțin influențat de conflictele interne ale partidelor tradiționale.

Victor Ponta a lăsat să se înțeleagă că „România pe primul loc” va fi o platformă axată pe proiecte economice, pe atragerea specialiștilor din mediul administrativ și pe soluții concrete pentru gestionarea statului. Scopul declarat al mișcării este acela de a aduce în prim-plan oameni cu expertiză, care să contribuie la decizii eficiente și aplicate.

El a evitat să vorbească despre o eventuală listă de candidați sau despre alianțe politice, însă a sugerat că lansarea programului este doar primul pas al unui demers mai amplu. Ponta a mai afirmat că mișcarea sa se adresează celor care nu se mai simt reprezentați de partidele actuale, dar care cred că România are nevoie de o viziune economică realistă.