Victor Ponta, o nouă mișcare politică: România pe primul loc
Victor Ponta, fost prim-ministru și lider al Partidului Social Democrat, a explicat marți seară, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, că a lucrat în ultimele luni la o platformă politică ce urmează să fie lansată după data de 7 noiembrie. Denumit „România pe primul loc”, proiectul, spune el, nu se vrea a fi un partid clasic, ci mai degrabă o mișcare deschisă, orientată către soluții economice și administrative.
„Am lucrat și lansez o platformă politică, România pe primul loc, pe care vreau să o considerăm o chestie nu neapărat de partid politic, o mișcare politică, o mișcare în care niște oameni care au de zis niște lucruri în zona economică și de administrare a statului. Nu o să ne ocupăm de toate”, a declarat Victor Ponta în cadrul emisiunii.
El a subliniat că lansarea oficială va avea loc după 7 noiembrie, o dată aleasă cu ironie, menționând că aceasta coincide cu aniversarea Revoluției Bolșevice.
„Cu siguranță atunci când se vor apropia alegerile… După 7 noiembrie. Revoluția Bolșevică a fost în 7 noiembrie”, a precizat Ponta, lăsând să se înțeleagă că mișcarea ar putea deveni un actor politic activ în anii electorali următori.
Relația cu PSD și dorința de schimbare
În aceeași discuție, Victor Ponta a făcut referire la partidul din care a provenit, arătând că încă speră ca PSD să se concentreze pe nevoile reale ale oamenilor și să „rupă lanțurile” interne care împiedică reformele. Fostul premier a precizat că nu își dorește neapărat o revenire în PSD, dar speră într-o colaborare normală cu formațiunea.
„Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni. Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD, că nu trebuie eu să salvez PSD-ul. Vreau să am o relație mai mult decât normală”, a declarat acesta.
Ponta a adăugat că, deși se consideră parte din istoria PSD, nu vede în prezent o deschidere reală a partidului către proiecte noi sau către oameni din afara cercului restrâns de conducere. Cu toate acestea, el a afirmat că rămâne interesat de evoluția social-democraților și de modul în care aceștia vor aborda următoarele alegeri.
Victor Ponta: Dacă PSD mă susținea, eram președinte al României
Una dintre cele mai directe afirmații ale fostului premier a vizat momentul alegerilor prezidențiale. Victor Ponta a spus că, dacă ar fi avut susținerea deplină a PSD, ar fi câștigat funcția de președinte al României.
„Eu trăiesc cu impresia, poate fi o iluzie sau poate nu, rămâne fiecare punctul lui de vedere, că dacă PSD, anul ăsta, mă susținea, eram ales președinte al României. Este o chestie apropo de viitor. Este legată de faptul că am pierdut și eu, au pierdut și ei…”, a explicat el.
Afirmația a fost interpretată de unii comentatori drept o formă de regret față de lipsa de unitate din interiorul partidului în perioada respectivă, dar Ponta nu a detaliat aceste aspecte. El a insistat însă asupra ideii că experiența sa politică și cunoștințele acumulate ar putea fi folosite într-un cadru nou, mai pragmatic și mai puțin influențat de conflictele interne ale partidelor tradiționale.
Victor Ponta a lăsat să se înțeleagă că „România pe primul loc” va fi o platformă axată pe proiecte economice, pe atragerea specialiștilor din mediul administrativ și pe soluții concrete pentru gestionarea statului. Scopul declarat al mișcării este acela de a aduce în prim-plan oameni cu expertiză, care să contribuie la decizii eficiente și aplicate.
El a evitat să vorbească despre o eventuală listă de candidați sau despre alianțe politice, însă a sugerat că lansarea programului este doar primul pas al unui demers mai amplu. Ponta a mai afirmat că mișcarea sa se adresează celor care nu se mai simt reprezentați de partidele actuale, dar care cred că România are nevoie de o viziune economică realistă.