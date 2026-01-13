Victor Ponta a reacționat după ce, în spațiul public, au apărut declarații ale ministrului Apărării, Radu Miruță, referitoare la scenarii ipotetice în care România ar putea fi implicată într-o misiune militară în Groenlanda, pe fondul unor tensiuni internaționale generate de afirmațiile președintelui Donald Trump. Subiectul a fost rapid preluat pe rețelele sociale, unde a generat reacții ample și comentarii contradictorii.

Fostul prim-ministru a susținut că astfel de afirmații sunt problematice și pot produce confuzie atât în rândul opiniei publice, cât și în plan diplomatic. Victor Ponta a acuzat lipsa de profesionalism și a avertizat că declarațiile publice ale unui ministru al Apărării trebuie să fie extrem de clare și responsabile, mai ales atunci când vizează relația cu un aliat strategic precum Statele Unite.

În mesajul său, Victor Ponta a formulat un atac extrem de dur, folosind un limbaj polemic, pe care l-a făcut public integral:

„Sunați la 112 – să vină Salvarea pentru Statul Român! Situația devine critică! Chiar dacă ești un politruc incompetent și impostor, promovat de partid în diverse funcții care te depășesc total, atunci când un jurnalist te întreabă dacă România ar putea intra în război cu SUA, unicul neuron funcțional ar trebui să te ajute să răspunzi simplu și clar: „NU – ÎN NICIUN CAZ!””.

În continuare, fostul premier a argumentat că explicațiile oferite de ministrul Apărării ar fi greșite și riscante, mai ales prin modul în care ar fi fost invocat Tratatul NATO. Victor Ponta a susținut că prevederile acestuia au fost interpretate eronat, fapt ce ar putea crea confuzii serioase în ceea ce privește angajamentele României.

„Avem însă, din păcate, un caz grav în care aroganța și prostia absolută ale Ministrului Apărării i-au omorât și acel ultim neuron userist, iar acesta s-a apucat să explice „științific” cum ar putea totuși România să trimită trupe în Groenlanda pentru a se lupta împotriva americanilor. Explicațiile sunt idioate, pentru că Articolul 5 al Tratatului NATO se referă la atacuri posibile ale unui stat non-NATO – mă rog, ce mai contează?”, a mai transmis Ponta.

În același context, Victor Ponta a cerut public o reacție fermă din partea instituțiilor statului, considerând că situația ar fi trebuit clarificată rapid la nivel oficial. Fostul premier a afirmat că, în lipsa unor precizări, pot apărea interpretări greșite în exterior, cu efecte asupra relațiilor internaționale ale României.

Acesta a indicat explicit instituțiile care, în opinia sa, ar fi trebuit să intervină pentru a corecta mesajul transmis în spațiul public.

„În acest caz, jurnalistul de la Antena 3 (și CNN) trebuia să sune la 112, iar Statul Român (SRI, SIE, Președinția, Prim-ministrul) să anunțe imediat că omul delirează și că nu există nicio situație în care să se discute în CSAT despre un posibil conflict militar între România și SUA”, a afirmat fostul premier.

Victor Ponta a continuat cu referiri directe la relația strategică dintre România și Statele Unite, subliniind importanța unor clarificări rapide către partenerii americani, în special în contextul existenței bazelor militare comune.

„După aceea, cineva încă normal la cap ar fi trebuit să sune rapid la baza militară americană de la Kogălniceanu și la Deveselu, pentru a-i ruga să nu bage în seamă măscăriciul care pretinde că are funcția de ministru al Apărării”, a adăugat acesta.

În finalul intervenției sale pe acest subiect, Victor Ponta a ironizat situația și a formulat acuzații politice la adresa USR, partid din care provine ministrul Apărării.

„Mai există și varianta ca un reprezentant al USR să iasă public și să explice că Miruță se referea, de fapt, la o agresiune a Rusiei, Patagoniei sau a urșilor polari și a pinguinilor imperiali asupra Groenlandei – în niciun caz la SUA! Așa cum PCR îi avea în anii ’40 pe Ana Pauker și Vasile Luca – niște activiști atât de obtuzi și slugarnici față de URSS încât până și Dej a simțit nevoia să scape de ei – acum USR îi are pe Toiu și Miruta, care luptă din răsputeri să ne bage în război cu Rusia, China și, mai nou, cu SUA.

Doar că noi nu mai avem un Dej care să ne salveze de turbați. Așa că singura noastră soluție rămâne: să sunăm la 112!”, a concluzionat Victor Ponta.

Separat de tema apărării, Victor Ponta a intervenit public și într-o altă controversă, de această dată legată de justiție. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-ar fi plagiat teza de doctorat, subiect care a fost intens dezbătut în spațiul public.

Ministrul a reacționat, respingând acuzațiile și anunțând că ia în calcul depunerea unei plângeri împotriva jurnalistei. Acesta a susținut că lucrarea sa doctorală a respectat legislația și standardele academice în vigoare la momentul susținerii.

Invitat la România TV, Victor Ponta a comentat situația într-un discurs amplu, în care a sugerat existența unui context politic mai larg.

„E foarte normal să fim toți îngrijorați, vorbim deja de luni de zile de faptul că această rețea soroșistă a pus mâna pe ministere, pe prim-ministru. Ce le lipsește? Nu au controlul pe justiție, motiv pentru care au început atacul. Atacul asupra ministrului Justiției face parte din bătălia de a pune mâna pe justiție, săracul care e de la PSD. Și atunci au scos-o pe Șercan la lupte, i-au găsit un plagiat. Ce contează că este ministru din 2024? Cât a studiat doamna Șercan? A fost oarbă, surdă. Acum a primit ordin. De ce? Pentru că protestele s-au fâsâit, pentru că ambasadele au altă treabă. Cum făceau comuniștii, ei fac cu plagiatul. Nu are importanță că toți am fost acuzați și am câștigat procesele. România este capturată cu totul de acești reziști. E trist, dar adevărat”, a spus Ponta.

La rândul său, ministrul Justiției a negat acuzațiile aduse de Emilia Șercan și a declarat că nu i s-a cerut demisia până în prezent.

„Nu am discutat cu dânșii. Nu m-au sunat. Există pași, Parlamentul trebuie să ceară revocarea mea. Domnul premier are la dispoziție niște mecanisme instituționale dacă dorește să acționeze cu privire la un ministru”, a afirmat acesta.

Ministrul a oferit și explicații detaliate privind analiza jurnalistei, susținând că aceasta ar conține erori și contradicții.