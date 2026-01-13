Vicepremierul Radu Miruță a declarat că România plătește în prezent doar dobânzi la împrumuturi în valoare de aproape 3% din Produsul Intern Brut. Potrivit acestuia, menținerea acestui ritm ar duce la o situație nesustenabilă pentru finanțele publice.

Miruță a explicat că nu face parte dintre politicienii care minimalizează dificultățile economice și a transmis că problemele trebuie recunoscute deschis, nu mascate prin promisiuni fără acoperire.

„România plăteşte astăzi doar dobânzi, dobânzi la împrumuturi, echivalentul a aproape 3% din PIB. Unde o să ajungem în ritmul ăsta? Să trăim doar pe caiet, ca la colţul satului, pe datorie? Unde ajungem? Eu nu sunt parte din categoria de politicieni care vine şi spune că peste tot curge lapte şi miere. Şi că mai fac eu un abracadabra şi mai curge încă o tură de lapte când e viitură pe marginea drumului care trebuie cumva abordată”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la Euronews România.

Vicepremierul a subliniat că reducerea cheltuielilor din instituțiile publice este necesară și că lipsa acestor măsuri ar duce inevitabil la majorări de taxe. În opinia sa, cei care nu susțin reducerile ar trebui să își asume public faptul că alternativa este punerea unei poveri suplimentare pe contribuabili.

El a amintit că aceste discuții nu sunt noi și că ele au existat și anul trecut, însă diferența este că acum a venit momentul în care deciziile trebuie aplicate, nu doar discutate.

„Discuţiile astea au fost purtate şi anul trecut, n-a fost ceva nou astăzi. Astăzi poate că bucata nouă a fost că am deschis ochii şi am realizat că ce-am vorbit anul trecut vine vremea să se şi întâmple. Altfel, cine nu susţine aceste măsuri trebuie să se ducă în faţa oamenilor şi să spună: mai pun o taxă pe voi”, a mai spus Miruţă.

Întrebat când se va vedea concret dacă instituțiile publice au făcut reduceri reale de cheltuieli, Miruță a indicat publicarea bugetului drept momentul decisiv. Potrivit lui, Ministerul Finanțelor are capacitatea de a verifica în detaliu dacă aceste reduceri s-au produs, cifră cu cifră.

Vicepremierul a arătat că, dacă bugetul va fi construit pe un deficit semnificativ mai mic față de anul anterior, când acesta a fost de aproximativ 9,4%, înseamnă că măsurile de reducere a cheltuielilor au fost aplicate. În caz contrar, va fi evident că acestea nu s-au realizat.

„Ministerul de Finanţe vede bit cu bit, cifră cu cifră, după virgulă dacă s-au întâmplat lucrurile astea sau nu. Dacă vom reuşi un buget care să fie în mod verificabil şi serios bazat pe un deficit, nu ştiu, de şase, şase şi ceva la sută, anul trecut fiind 9,4 cât a fost, înseamnă că s-au redus nişte cheltuieli, dacă nu, nu. Ministerul de Finanţe vede astea instant. Cine se ocupă de proiectarea bugetului ştie pe ce să se bazeze, se bazează pe cheltuielile astea existente sau inexistente. Tocmai de-asta aceste măsuri trebuie luate înainte de buget. Că nu pot să creionez un buget estimând că poate coaliţia se va răzgândi şi va lua o decizie sau nu va lua o decizie. Hai să vedem întâi dacă coaliţia are putere să ia decizia asta, vedem cum arată decizia asta şi cum se oglindeşte asta în cifre”, a adăugat Radu Miruţă.

Vicepremierul a prezentat și un posibil calendar pentru adoptarea pachetului de legi privind reducerea cheltuielilor bugetare. El a spus că, dacă decizia politică va fi luată la începutul săptămânii viitoare, există șanse mari ca proiectul să fie adoptat în ședința de Guvern de săptămâna următoare.

Ulterior, Guvernul ar urma să își asume răspunderea în Parlament, după care să lucreze la buget pe noile cifre rezultate. Miruță a recunoscut că opoziția poate apela la instrumente parlamentare precum moțiunea de cenzură, însă a subliniat că soluțiile alternative sunt limitate.