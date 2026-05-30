Verificare online pentru fondul de pensie privată. Ghidul Casei de Pensii pentru românii cu bani la Pilonul II

Milioane de români contribuie la Pilonul II de pensii, însă nu toți cunosc fondul de pensii în care au fost înscriși sau administratorul care le gestionează contribuțiile. Casa Județeană de Pensii Sălaj le reamintește participanților că aceste informații pot fi verificate online. Procedura este disponibilă prin aplicația pusă la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară și necesită doar datele de identificare ale solicitantului.

Fondul de pensii în care este înscris fiecare participant la Pilonul II poate fi identificat prin intermediul unei aplicații online puse la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit informațiilor transmise de Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Instituția a publicat un mesaj de informare prin care le recomandă persoanelor asigurate să verifice administratorul care le gestionează contribuțiile și să se familiarizeze cu informațiile disponibile în contul individual deschis în cadrul sistemului de pensii private obligatorii.

Reprezentanții instituției au explicat că Pilonul II funcționează în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și reprezintă o componentă a sistemului public de pensii prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat privat.

„Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris? Pilonul II de pensii este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și reprezintă o componentă a sistemului de pensii prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un fond de pensii administrat privat, în contul individual al participantului”, au transmis reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj.

Potrivit explicațiilor oferite de instituție, participarea la Pilonul II este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani care sunt asigurate în sistemul public de pensii. În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, aderarea la acest sistem este opțională.

De asemenea, instituția a precizat că persoanele care nu aleg un administrator în termenul prevăzut de lege sunt repartizate automat către un fond de pensii administrat privat, conform procedurilor stabilite de cadrul legislativ în vigoare.

„Pentru persoanele eligibile, asigurate în sistemul public de pensii, participarea la Pilonul II este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani și opțională pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani. În situația în care o persoană eligibilă nu își alege un fond de pensii administrat privat în termenul prevăzut de lege, aceasta este repartizată automat, conform cadrului legal aplicabil”, au arătat reprezentanții instituției.

Casa Județeană de Pensii Sălaj subliniază că fiecare participant ar trebui să știe cine îi administrează contribuțiile și cum poate accesa datele referitoare la economiile acumulate în contul personal.

Aceste informații sunt importante pentru monitorizarea contribuțiilor virate și pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul de pensii private obligatorii.

În mesajul publicat, instituția a enumerat principalele aspecte pe care participanții ar trebui să le cunoască despre situația lor în cadrul Pilonului II.

„Este important să știi:

• la ce fond de pensii administrat privat ești înscris;

• cine îți administrează contribuțiile;

• cum poți accesa informații despre contul tău individual”, au transmis reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj.

Pentru a afla aceste informații, participanții pot utiliza aplicația online pusă la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Verificarea se realizează pe baza datelor de identificare ale persoanei interesate, AICI.

Instituția a precizat că procedura este simplă și poate fi efectuată fără deplasări la ghișeu.