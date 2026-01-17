Conform legislației în vigoare, pot fi cumpărați cel mult șase ani de vechime, iar această posibilitate este folosită frecvent de cei care doresc să atingă pragul minim necesar pentru obținerea unei pensii.

În fiecare an, aproximativ 6.000-7.000 de oameni își cumpără ani de vechime pentru pensie, majoritatea alegând perioade scurte, media fiind de aproximativ doi ani, suficient pentru a atinge pragul minim de 15 ani necesar pentru pensionare.

„Mai mulţi sunt din diaspora sau cei care au lucrat în România și nu au lucrat suficienți ani sau sunt persoane care doresc să își completeze stagiul de cotizare. Momentan, lunar se plătește 1.013 lei”, a spus Ionela Popescu, şef serviciu la Casa de Pensii Bucureşti, conform Observator.

Potrivit reprezentanților caselor de pensii, cei care recurg la cumpărarea vechimii provin din categorii diverse. Printre aceștia se numără persoane din diaspora sau cei care au lucrat în România, dar nu au acumulat suficienți ani de cotizare, precum și cei care doresc să își completeze stagiul. În prezent, lunar se plătește 1.013 lei pentru achiziția unui an de vechime, ceea ce înseamnă 12.150 de lei pe an, sumă care va crește din luna iulie.

Autoritățile atrag atenția că anii cumpărați nu pot fi utilizați pentru pensionarea anticipată, fiind valabili doar la calcularea pensiei la limita de vârstă. La ghișeele caselor de pensii, situațiile diferă de la caz la caz, însă problema comună rămâne lipsa anilor de cotizare, iar pentru unii pensionari, posibilitatea de a cumpăra vechime poate fi limitată de resursele financiare disponibile.

„Nu se pot cumpăra pentru pensie anticipată stagiul, perioadele care se cumpără se iau în calcul doar la limita de vârstă”, a mai spus Ionela Popescu.

Diferențele financiare obținute prin completarea stagiului de cotizare pot fi semnificative. De exemplu, o persoană cu 13 ani de muncă ar primi un ajutor social de aproximativ 400 de lei lunar, în timp ce, prin cumpărarea celor doi ani lipsă, ar putea obține pensia minimă de 1.281 de lei pe lună.

Analistul economic Adrian Codirlasu recomandă ca fiecare persoană să își facă propriul calcul privind beneficiile: sporul de sumă primit pe termen de 10 ani, raportat la costul de achiziție al vechimii. Pentru unul sau doi ani, achiziția poate fi rentabilă, însă pentru perioade mai lungi, banii ar putea fi investiți mai avantajos în alte forme, cum ar fi depozitele bancare, pentru a aduce un venit lunar suplimentar.

„Practic, ar trebui să își facă un calcul: care ar fi sporul de sumă primită și pentru câți ani, măcar 10 ani, versus cât ar trebui să cotizeze. Poate un an, doi de vechime ar avea sens, dar de la mai mulți ani încolo poate stau banii mai bine într-un depozit bancar și aduc un venit lunar decât dați pentru a cumpăra vechime. Fiecare trebuie să își facă propriul calcul”, a explicat Adrian Codirlasu.

Astfel, românii care se apropie de pensionare și intenționează să-și cumpere vechime trebuie să se grăbească pentru a profita de costurile actuale înainte de majorarea de la 1 iulie.