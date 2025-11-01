Potrivit legislației italiene actuale, vârsta standard de pensionare va fi majorată automat, de la 1 ianuarie 2027, la 67 de ani și 3 luni, în timp ce pensionarea anticipată va fi posibilă după 43 de ani și o lună de contribuții, respectiv cu un an mai puțin pentru femei.

Această ajustare este rezultatul mecanismului introdus prin reforma Fornero, care corelează vârsta de pensionare cu evoluția speranței de viață. Conform datelor Institutului Național de Statistică (ISTAT), italienii care ating vârsta de 65 de ani au o speranță de viață de 21,2 ani, un record istoric care obligă, potrivit legii, la recalcularea pragului de pensionare.

Guvernul condus de Giorgia Meloni se confruntă însă cu o dilemă politică și financiară. Premierul promisese anterior că va bloca creșterea vârstei de pensionare, cel puțin temporar, însă măsura ar costa statul italian aproximativ trei miliarde de euro, o sumă dificil de acoperit în actualul context bugetar.

Pentru a atenua impactul reformei, autoritățile din Italia analizează mai multe scenarii. Una dintre propuneri vizează exceptarea persoanelor care vor împlini deja 64 de ani la începutul anului 2027, precum și a celor care lucrează în domenii considerate solicitante sau au început contribuțiile la sistemul public înainte de vârsta de 18 ani.

O altă variantă prevede aplicarea graduală a creșterii: o lună suplimentară în 2027 și două luni în 2028, pentru a evita un șoc social și pentru a permite o tranziție mai ușoară.

Discuțiile au fost relansate la începutul anului după avertismentele Confederației Generale Italiene a Muncii (CGIL), care a atras atenția asupra efectelor unei posibile majorări automate a vârstei de pensionare. Informațiile au fost ulterior confirmate de ISTAT și Oficiul General de Contabilitate al Statului, care au subliniat presiunile tot mai mari asupra bugetului public de pensii.

În România, procesul de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați este deja stabilit prin lege. Până în 2030, ambele categorii vor ieși la pensie la 65 de ani, iar pentru anumite profesii speciale pragul crește treptat încă din prezent.

Tendința de creștere a vârstei de pensionare este comună în Uniunea Europeană, mai multe state – precum Olanda, Germania și Danemarca – vizând praguri de 67 de ani, iar unele modele de calcul automat ar putea duce în viitor la atingerea vârstei de 70–73 de ani, în funcție de evoluția speranței de viață.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024 erau înregistrați 1.083.774 de cetățeni români cu reședință legală în Italia. Aceștia formează una dintre cele mai mari comunități din diaspora și vor fi direct afectați de modificările sistemului de pensii.

Creșterea vârstei de pensionare îi va obliga pe mulți dintre lucrătorii români să rămână mai mult timp pe piața muncii, într-un context în care sistemul italian se bazează deja masiv pe contribuțiile muncitorilor străini pentru a-și menține echilibrul financiar.