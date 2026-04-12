În prezent, femeile ies la pensie la 62 de ani și 6 luni, însă acest prag va crește. Începând cu luna iulie 2026, femeile se vor pensiona la 62 de ani și 7 luni, ceea ce înseamnă că cele care ies la pensie după această dată vor trebui să muncească cu o lună în plus față de cele care se pensionează până la 1 iulie 2026.

Creșterea nu se oprește aici, deoarece în februarie 2027 vârsta de pensionare va ajunge la 62 de ani și 8 luni. Acest proces face parte dintr-un calendar mai amplu, care prevede ca până în 2035 vârsta de pensionare a femeilor să ajungă la 65 de ani, egală cu cea a bărbaților.

Legea permite și pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard, însă în anumite condiții. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, iar persoanele care au realizat acest stagiu, dar nu au atins vârsta de pensionare, se pot retrage anticipat, însă cu penalizări. Nivelul penalizării depinde de numărul de ani lucrați peste pragul minim.

Pentru cei cu 35-36 de ani de muncă, penalizarea este de 0,4% pentru fiecare lună de anticipare. Pentru un stagiu de 36-37 de ani, penalizarea este de 0,35%, iar pentru 37-38 de ani aceasta scade la 0,3%. În cazul unui stagiu de 38-39 de ani, penalizarea este de 0,25%, iar pentru 39-40 de ani de muncă ajunge la 0,2% pentru fiecare lună de anticipare. În total, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani cu cel mult 5 ani pot avea o penalizare de până la 24%.

La calculul stagiului de cotizare contributiv sunt luate în considerare și perioadele în care o persoană a beneficiat, după 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului. Este vorba despre concediul acordat pentru copilul de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani, respectiv până la 7 ani în anumite situații.

Femeile care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reduceri ale vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul de cotizare contributiv. Reducerea este de câte 6 luni pentru fiecare copil, putând ajunge la maximum 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru a beneficia de această reducere, este necesară prezentarea certificatului de naștere al copiilor și o declarație pe propria răspundere care să ateste că a crescut copiii până la vârsta de 16 ani.