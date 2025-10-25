Deși în mod normal acest fenomen asigură stabilitatea vremii în sezonul rece, în acest an structura sa s-a format mai slab decât de obicei, favorizând migrarea aerului rece către latitudinile medii.

Conform Severe Weather Europe, evoluția curentă a vortexului este atipică și va influența iarna 2025–2026 în SUA, Canada și Europa. Un vortex polar puternic menține aerul rece blocat în zona arctică, asigurând o iarnă mai blândă, în timp ce un vortex slab poate perturba curenții jet și permite pătrunderea aerului rece spre sud.

„De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine. Un vortex puternic menține aerul rece blocat în zona arctică, asigurând o iarnă mai blândă în Europa. Un vortex slab, însă, poate perturba curenții jet și permite pătrunderea aerului rece spre sud”, subliniază specialiștii.

În prezent, o anomalie de presiune împiedică întărirea normală a vortexului, menținându-l slab și favorizând pătrunderea unui val de aer rece, care ar putea aduce frig și ninsori extinse.

„O analiză mai atentă asupra Europei arată că este așteptat un val de aer rece, determinat de o perturbare puternică a vortexului polar inferior. Dacă un astfel de eveniment s-ar produce în mijlocul iernii, ar aduce cu siguranță frig și ninsori extinse”, se arată în raport.

Meteorologii compară situația cu iarna 1981-1982, când un vortex polar similar a permis aerului rece să coboare rapid spre latitudinile medii, provocând temperaturi extrem de scăzute în Europa și nord-estul Americii de Nord.

Specialiștii avertizează însă că nu se poate garanta că iarna viitoare va urma exact același tipar, dar chiar și mici deviații ale vortexului pot avea efecte majore asupra vremii.

Meteorologul sârb Ivan Ristić estimează că săptămâna viitoare temperaturile vor fi între 10 și 15°C, specifice toamnei târzii, urmate de ninsori în zonele montane. Sursa aerului rece este Marea Groenlandei, iar în această perioadă nu se așteaptă zăpadă în zonele joase, însă aerul rămâne foarte rece. Oscilațiile atmosferice sugerează o iarnă mai aspră, cu ninsori mai frecvente și temperaturi sub zero grade; în munți se pot atinge -20°C, iar în câmpie -10 sau -12°C. Primele ninsori în zonele joase ar putea apărea în jurul datei de 24 noiembrie.

Meteorologul Marko Čubrilo adaugă că instabilitatea vortexului polar poate provoca perturbări sau un episod de încălzire stratosferică bruscă, fenomen ce apare adesea în decembrie sau ianuarie. Modelul european ECMWF indică un potențial moderat pentru o iarnă rece, dar nimic cert, în timp ce modelul chinez CMA anticipează o iarnă foarte rece și cu zăpadă abundentă. Modelele americane nu indică un blocaj atmosferic semnificativ, ceea ce ar sugera o iarnă mai blândă în Europa.