Maximele zilei pornesc de la 9–10°C în depresiuni și urcă până la 20°C în sudul țării. Noaptea, sunt așteptate ploi, mai ales în jumătatea vestică a României, potrivit ANM.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va rămâne senin pe tot parcursul zilei, iar vântul nu va mai fi deranjant. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât vineri, dar rămân peste media perioadei, cu valori în jur de 19°C la amiază.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea va fi frumoasă, cu soare și vânt slab, iar maximele vor ajunge frecvent la 18°C. În nordul Moldovei și Bucovina dimineața se pot semnala ceață, urmată de soare și temperaturi de până la 16°C. Pe timpul nopții, cerul se va înnora și sunt posibile ploi trecătoare.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, ziua va fi în mare parte însorită, cu temperaturi de 14–15°C. În extremitatea nord-vestică sunt posibili câțiva stropi de ploaie, iar noaptea cerul se va înnora și ploile se vor extinde.

În vestul țării, vremea va fi frumoasă până spre seară, cu maxime de până la 18°C în Banat și vânt slab. Dimineața, în depresiuni, se va semnala ceață, iar temperaturile vor ajunge la 14–15°C. Noaptea, ploile vor cuprinde întreaga regiune, iar la Miercurea Ciuc se vor înregistra -4°C.

În sud-vest, câțiva stropi de ploaie pot apărea pe parcursul zilei, însă valorile termice vor crește până la 20°C. Noaptea, ploile se vor extinde în aproape toată Oltenia.

În sud și sud-est, vremea va fi predominant însorită, cu temperaturi mai ridicate decât normal pentru această perioadă, până la 20°C, cu posibilitatea unor ploi slabe în sud-vestul Munteniei.

La București, ziua va fi însorită și plăcută, cu maximă de 20°C. Noaptea, cerul se va înnora treptat și sunt posibile ploi spre dimineață, cu temperaturi de 7–8°C.

La munte, vremea va fi frumoasă, cu soare și câțiva nori, iar vântul va rămâne puternic în Carpații Orientali. Noaptea, ploile vor reveni, transformându-se în lapoviță și ninsoare la altitudini mari.