România, împreună cu majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. În această tranziție, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, revenindu-se la ora Europei de Est (EET – UTC+2). Schimbarea semnifică finalul perioadei de aplicare a orei de vară, utilizată pe durata lunilor calde pentru o mai bună valorificare a luminii naturale.

Ajustarea orei este parte a unui sistem introdus în Europa în secolul XX, cu scopul de a economisi energie și de a adapta activitățile umane la durata zilei. Deși rațiunea inițială era una economică, în prezent, scopul principal al menținerii acestei modificări sezoniere este armonizarea cu standardele internaționale și organizarea eficientă a transportului și comunicațiilor.

Prin revenirea la ora de iarnă, România adoptă timpul standard oficial valabil în sezonul rece, ceea ce înseamnă că soarele va răsări și va apune mai devreme. În consecință, zilele vor părea mai scurte, iar perioada de lumină naturală disponibilă după programul de lucru se va reduce.

Deși pare o modificare minoră, trecerea la ora de iarnă poate afecta ritmul biologic, mai ales în primele zile după schimbare. Specialiștii atrag atenția că ajustarea la noul program poate provoca o ușoară perturbare a somnului și o stare temporară de oboseală.

Potrivit medicului pneumolog Răzvan Lungu, atestat în somnologie, adaptarea depinde în mare măsură de obiceiurile fiecărei persoane.

El explică faptul că:

„Persoanele care au obiceiul să se culce devreme, de exemplu în jurul orei 22:00, pot percepe această schimbare ca fiind mai dificilă. La trecerea la ora de iarnă, starea de somnolență poate apărea mai târziu decât de obicei, iar încercarea de a adormi la ora obișnuită poate fi mai dificilă”.

Medicul recomandă menținerea unei rutine stabile a somnului, pentru a permite organismului să se adapteze natural:

„De aceea, este recomandat să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare”.

Cercetările arată că trecerea la ora de iarnă este, totuși, mai ușor de tolerat decât cea la ora de vară, deoarece presupune un plus de o oră de somn. Totuși, persoanele cu un program strict, copiii și vârstnicii pot resimți mai accentuat această modificare.

Aplicarea orei de vară și a celei de iarnă este o practică adoptată de majoritatea statelor europene, însă subiectul rămâne dezbătut la nivelul Uniunii Europene. Scopul inițial al acestei alternanțe era reducerea consumului de energie electrică, prin utilizarea mai eficientă a luminii naturale.

Ora de vară (Eastern European Summer Time – EEST, UTC+3) presupune avansarea ceasurilor cu o oră, în timp ce ora de iarnă reprezintă timpul standard, aplicat în mod permanent. Deși Comisia Europeană a propus în 2018 eliminarea schimbării sezoniere, statele membre nu au ajuns la un acord comun privind alegerea între ora de vară sau cea de iarnă ca standard permanent.

În lipsa unei decizii unitare, fiecare stat continuă să aplice sistemul tradițional de ajustare a orei, sincronizat la nivel continental pentru a evita perturbări în transport, comunicații și activitățile economice transfrontaliere.

Schimbarea orei afectează, în mod direct, orarul transportului feroviar de pasageri. CFR Călători a anunțat că, începând cu data de 26 octombrie 2025, activitatea feroviară va fi aliniată la ora Europei Orientale (EET). Astfel, ora 04:00 va deveni 03:00, iar trenurile vor circula conform noului orar.

Potrivit comunicatului oficial al companiei:

„Toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale”.

Trenurile aflate deja în circulație la momentul schimbării orei vor fi oprite în stațiile programate și vor staționa până la momentul plecării conform noii ore. În cazul trenurilor care mai au o distanță scurtă până la destinație, acestea își vor continua deplasarea până la finalul traseului, fără modificări semnificative.

CFR Călători a mai precizat că:

„Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație”.

Deoarece și țările vecine aplică schimbarea orei în aceeași zi, la 26 octombrie 2025, circulația trenurilor internaționale se va desfășura conform programului stabilit în Mersul Trenurilor. CFR a subliniat că această sincronizare europeană previne întârzierile și menține coerența orarului pe rutele transfrontaliere.