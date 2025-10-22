Românii se pregătesc să întâmpine cea mai lungă zi din an! În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Astfel, ziua de duminică va avea 25 de ore, oferindu-ne un mic bonus de somn.

Trecerea la ora de iarnă sau „ora standard” nu depinde de vreme, ci de lumina naturală. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, ceasul oficial este ajustat astfel încât răsăritul să aibă loc mai devreme, iar oamenii să beneficieze de mai multă lumină dimineața.

Spre deosebire de ora de vară, care prelungește lumina serii, ora de iarnă ne readuce la ritmul natural al luminii solare, cu dimineți mai luminoase și seri întunecate mai devreme.

Chiar dacă dormim cu o oră în plus, schimbarea poate perturba ritmul biologic. Medicii și specialiștii în somnologie avertizează că primele zile pot aduce oboseală, dificultăți de concentrare și somn mai puțin odihnitor.

Ritmul circadian, sau „ceasul intern”, reglează somnul-veghe, temperatura corporală și producția de hormoni, fiind influențat puternic de lumina naturală. Când ceasul de pe perete se schimbă, corpul încă funcționează după vechiul program, ceea ce poate provoca: treziri foarte devreme; dificultăți în a adormi; senzație de „jet-lag” intern; somnolență și letargie.

Diminețile pot părea mai întunecate, iar serile mai lungi și mai întunecoase pot crea impresia că e mai târziu decât este, afectând energia și concentrarea.

Specialiștii recomandă câteva trucuri pentru a reduce disconfortul:

1. Ajustează-ți programul treptat

În 2-3 zile înainte, mergi la culcare și trezește-te cu 10-15 minute mai târziu.

În ziua schimbării, respectă ora obișnuită de trezire și evită somnul excesiv în timpul zilei.

2. Creează un mediu optim pentru somn

Cameră întunecată, liniște, temperatură confortabilă (19-20°C).

Evită ecranele 1-2 ore înainte de culcare și limitează cafeina sau alcoolul aproape de somn.

3. Folosește lumina naturală

Dimineața, expune-te la lumină naturală sau artificială puternică pentru a-ți „porni” ceasul intern.

Seara, limitează luminile puternice și activitățile stimulante.

4. Respectă ritmul biologic