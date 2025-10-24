În noaptea de 25 spre 26 octombrie, la ora 4:00 dimineața, România revine la ora Europei Orientale (EET). Practic, timpul „se oprește” pentru o clipă, iar ceasurile sunt date înapoi la ora 3:00.

Această schimbare oferă o oră suplimentară de odihnă, dar marchează și începutul unei perioade de adaptare la lumina naturală tot mai redusă. Tehnologia face trecerea aproape imperceptibilă – telefoanele, laptopurile și ceasurile inteligente își actualizează automat ora. Totuși, unele dispozitive mai vechi, precum ceasurile de perete, alarmele electronice sau electrocasnicele, vor necesita o resetare manuală.

Trecerea la ora de iarnă a devenit un ritual anual care marchează sfârșitul sezonului cald și începutul celui rece, când zilele se scurtează, iar serile devin mai lungi.

Specialiștii avertizează că schimbarea orei nu este doar o simplă ajustare a ceasului. Corpul uman are un ritm biologic propriu, numit ritm circadian, care reglează somnul, digestia și nivelul de energie. O oră de diferență poate părea minoră, dar pentru multe persoane produce tulburări de somn sau oboseală accentuată.

Medicul Charles Czeisler, profesor la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, explică faptul că „tulburările de somn pot duce la oboseală și pierderea concentrării”. În primele zile după schimbare, unii oameni adorm mai greu sau se trezesc mai devreme, iar somnul devine fragmentat.

Aceste modificări se pot reflecta și în activitățile zilnice. În perioada imediat următoare trecerii la ora de iarnă, statisticile arată o creștere de aproximativ 6% a numărului de accidente rutiere, cauzată de oboseală și atenție scăzută.

Pe termen mai lung, un somn perturbat poate agrava simptomele de depresie sezonieră, anxietate sau alte tulburări afective, mai ales în lunile cu mai puțină lumină naturală.

Medicii recomandă câteva măsuri simple pentru a reduce efectele schimbării orei. În primul rând, este importantă expunerea la lumina naturală în fiecare dimineață, cel puțin 15–20 de minute. Lumina soarelui acționează ca un semnal puternic pentru ritmul circadian, ajutând organismul să-și reseteze „ceasul intern”.

De asemenea, este indicat să reducem consumul de alcool și cofeină înainte de culcare, deoarece acestea pot perturba somnul. O rutină de somn constantă, cu ore regulate de culcare și trezire, ajută corpul să se adapteze mai repede la noul program.

Seara, o lumină difuză și o atmosferă relaxată pot pregăti organismul pentru somn, mai ales în primele zile după schimbare.

Schimbarea orei a fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, ca o măsură de economisire a energiei, prin folosirea mai eficientă a luminii naturale. Ulterior, sistemul a fost adoptat de majoritatea statelor europene, inclusiv de România.

Deși în ultimii ani s-au purtat discuții la nivelul Uniunii Europene privind renunțarea la această practică, decizia finală a fost amânată. Statele membre pot alege dacă vor rămâne permanent la ora de vară sau la cea de iarnă, însă nu s-a ajuns la un consens general.

În prezent, România continuă să aplice această schimbare de două ori pe an – în martie, pentru ora de vară, și în octombrie, pentru ora de iarnă.

Compania CFR Călători a anunțat că, începând cu data de 26 octombrie 2025, ceasurile trenurilor vor fi aliniate la ora Europei Orientale (EET).

Trecerea la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor în vigoare. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ora 4:00 devine ora 3:00, toate trenurile aflate deja în circulație vor opri în stațiile prevăzute și vor aștepta până la ora corespunzătoare din noul orar.

Trenurile cu plecare după ora 4:00 (ora de vară) vor respecta orele stabilite pentru ora Europei Orientale. Cele aflate aproape de destinație își vor continua drumul fără modificări semnificative.

Și în țările vecine, trecerea la ora de iarnă are loc în aceeași zi, astfel încât trenurile internaționale vor circula conform programului actual, fără întârzieri generate de schimbarea fusului orar.