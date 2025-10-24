Comisia Europeană a explicat, cu o zi în urmă, de ce vrea să renunțe la schimbarea orei — o idee susținută de majoritatea oamenilor într-un sondaj — chiar în timp ce europenii se pregătesc să treacă weekendul acesta la ora de iarnă.

Schimbarea orei, din vară în iarnă și invers, a fost introdusă în anii ’70 pentru a economisi energie în timpul crizei petrolului. În 2018, Comisia Europeană a propus să fie eliminată această practică, după ce a făcut o consultare în toată Europa. Atunci, 84% dintre cei care au participat (aproximativ 4 milioane de persoane) au spus că vor ca schimbarea orei să fie oprită, iar Parlamentul European a fost de acord.

Cei care susțin renunțarea la schimbarea orei spun că aceasta are efecte negative asupra sănătății și duce la mai multe accidente rutiere, în timp ce economiile de energie sunt acum foarte mici, datorită becurilor economice.

Totuși, măsura nu a fost pusă în aplicare, pentru că țările din Uniunea Europeană nu s-au înțeles între ele. Cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputații au readus subiectul în discuție, într-o dezbatere la Parlamentul European din Strasbourg.

A venit timpul să oprim în sfârșit schimbarea orei, a spus comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, subliniind că Uniunea Europeană nu a renunțat la această idee. El a explicat că acest sistem „ne afectează pe toți, îi enervează pe mulți și, mai grav, ne face rău”, mai ales că „nu mai ajută deloc la economisirea de energie”.

Comisia Europeană a cerut o nouă analiză pentru a sprijini planul de a renunța definitiv la schimbarea orei.

Și Spania a cerut din nou eliminarea acestei practici, într-o întâlnire a miniștrilor Energiei care a avut loc luni. Conform unei surse diplomatice europene, Polonia și Finlanda au susținut această inițiativă.

Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are niciun rost. Nu ajută aproape deloc la economisirea de energie, dar are efecte negative asupra sănătății și vieții oamenilor, susține premierul Spaniei, Pedro Sánchez.