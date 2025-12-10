Șeful cancelariei premierului Viktor Orban, Gergely Gulyás, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că Ungaria nu va implementa pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul și nu va accepta niciun migrant.

Oficialul a precizat că decizia a fost discutată și stabilită la nivelul Ministerului de Interne și al Ministerului Justiției, înaintea summitului UE programat pentru săptămâna viitoare.

Potrivit lui Gulyás, aplicarea pactului ar putea duce, în situații de criză, la un număr nelimitat de migranți care ar urma să fie relocați, ceea ce, în viziunea autorităților de la Budapesta, este inacceptabil. El a susținut că Uniunea Europeană nu poate decide cine locuiește într-un stat membru împotriva voinței cetățenilor acelui stat, potrivit Daily News Hungary.

Gergely Gulyás a afirmat că Ungaria a ales cea mai democratică procedură posibilă în privința migrației, consultând populația prin referendum. Conform declarațiilor sale, majoritatea covârșitoare a alegătorilor s-a pronunțat împotriva pactului european privind migrația, iar acest rezultat trebuie respectat.

Oficialul a transmis că, în opinia guvernului, Uniunea Europeană nu are dreptul să impună relocări obligatorii de migranți, atâta timp cât o majoritate clară a populației respinge această abordare.

Refuzul de a aplica pactul UE privind migrația ar putea avea consecințe financiare importante pentru Ungaria. Conform regulilor stabilite de Uniunea Europeană, statele membre care refuză relocarea migranților sunt obligate fie să accepte solicitanți de azil, fie să contribuie financiar.

Suma avansată este de 20.000 de euro pentru fiecare solicitant pe care un stat refuză să îl relocheze. Alternativ, statele pot finanța măsuri de sprijin operațional, cum ar fi personalul sau echipamentele necesare gestionării migrației, însă guvernul de la Budapesta a transmis că nu este dispus să accepte nici aceste variante.

„Ultima decizie de la Bruxelles cere ca, începând din iulie anul viitor, Ungaria să primească migranți din alte țări europene sau să plătească pentru ei”, a spus Viktor Orban.

Premierul Viktor Orban a criticat separat deciziile recente ale Comisiei Europene, susținând că Bruxelles-ul minimalizează impactul real al migrației asupra Ungariei. El a arătat că zeci de mii de persoane ar fi încercat, în acest an, să treacă ilegal frontiera sudică a țării, fiind oprite de gardul de securitate și de forțele de frontieră.

Orban a susținut că, deși Ungaria a blocat ruta sudică, noul pact european ar deschide un „front vestic”, prin care statele ar fi obligate să preia migranți din alte țări ale UE sau să plătească contribuții financiare consistente. Guvernul ungar a transmis că nu va aplica această decizie atât timp cât este la putere un guvern național.

„Vreau să fie absolut clar, o dată pentru totdeauna, că atâta timp cât Ungaria are un guvern național, nu vom implementa această decizie scandaloasă”, a spus Orban.

Poziția Ungariei vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a criticat dur Uniunea Europeană pentru politicile sale în materie de migrație și mediu. Liderul de la Casa Albă a afirmat că imigrația și politicile energetice riscă să afecteze profund stabilitatea Europei.

În același timp, Consiliul UE a anunțat un acord politic pentru un mecanism de solidaritate care, pentru anul 2026, ar presupune echivalentul a 21.000 de relocări sau contribuții financiare totale de aproximativ 420 de milioane de euro. Statele membre vor putea alege între relocare, contribuții financiare sau alte forme de sprijin operațional, opțiuni pe care Ungaria a transmis deja că le respinge.