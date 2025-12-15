Ministrul ungar al justiției, Bence Tuzson, a anunțat că Ungaria a depus o plângere împotriva Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), ca urmare a unei hotărâri care vizează politica de migrație a statului ungar. Potrivit acestuia, demersul are ca obiect obținerea de despăgubiri pentru prejudiciile generate de decizia instanței europene.

Hotărârea CJUE a fost pronunțată în anul 2020 și a vizat funcționarea zonelor de tranzit pentru migranți de la frontiera Ungariei cu Serbia. Instanța a decis atunci că aceste centre nu respectau legislația europeană, ceea ce a atras sancțiuni severe pentru statul ungar.

Bence Tuzson a explicat că Ungaria a fost sancționată cu o amendă considerată fără precedent în istoria Uniunii Europene. Potrivit ministrului, sancțiunea financiară se ridică la 200 de milioane de euro, la care se adaugă penalități de un milion de euro pe zi, până la conformarea cu decizia Curții.

Oficialul ungar a precizat că hotărârea CJUE este definitivă și nu poate fi atacată pe calea apelului. Cu toate acestea, Ungaria a ales să deschidă o acțiune separată în instanță, solicitând daune pentru prejudiciile produse de instituțiile europene.

Ministrul a invocat prevederile tratatelor UE, care stipulează că statele membre pot fi compensate pentru pagubele cauzate de instituțiile Uniunii Europene. În acest context, autoritățile de la Budapesta susțin că CJUE ar fi încălcat mai multe principii și reguli fundamentale, afectând drepturile Ungariei.

Bence Tuzson a afirmat că decizia Curții nu ar avea la bază argumente juridice solide, ci ar fi determinată în principal de considerente politice și ideologice. În viziunea sa, instituțiile europene ar urmări să oblige Ungaria să permită intrarea migranților pe teritoriul său, lucru pe care guvernul ungar îl respinge categoric.

Potrivit ministrului, Ungaria nu poate și nu va accepta această abordare, motiv pentru care a decis să inițieze procesul împotriva CJUE. În cazul unei hotărâri favorabile, autoritățile ungare lasă să se înțeleagă că o parte semnificativă a amenzilor ar urma să fie suportată de instituțiile europene, nu de bugetul Ungariei.

„În realitate, nu este o chestiune legală: decizia CJUE are rădăcini mai degrabă în cauze ideologice şi politice decât legale. Bruxellesul vrea ca Ungaria să le permită migranţilor să vină în ţară. Noi nu putem şi nu vom permite, de aceea am declanşat procesul”, a spus Tuzson.

Poziția fermă a Ungariei în materie de migrație a fost reiterată recent și de șeful cancelariei premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas. Acesta a transmis că Budapesta nu va implementa Pactul UE privind migrația și azilul și nu va primi migranți, indiferent de deciziile adoptate la nivel european.

Gulyas a menționat că, deși la Bruxelles a fost stabilită o rezervă anuală de solidaritate pentru anul 2026, ca parte a Pactului pentru migrație și azil, Ungaria nu va respecta acest mecanism. Potrivit oficialului, deciziile privind distribuirea migranților și contribuțiile financiare sunt inacceptabile pentru statul ungar.

Premierul Viktor Orban a anunțat public că Ungaria nu va respecta acordul statelor membre privind transferurile de migranți sau sprijinul financiar pentru țările aflate sub presiune migratorie. Acesta a susținut că noile decizii ar obliga Ungaria fie să plătească sume suplimentare, fie să accepte migranți, situație pe care o consideră inacceptabilă.

Liderul de la Budapesta a subliniat că Ungaria cheltuiește deja sume considerabile pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și că nu va accepta obligații suplimentare în cadrul politicii comune de migrație.