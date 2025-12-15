Autoritatea Vamală Română informează că, de la data de 19 decembrie 2025, va deveni operațional Sistemul național de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală (UUM&DS – RO), o platformă dezvoltată la nivel național, destinată simplificării accesului la principalele sisteme vamale ale Uniunii Europene.

Prin intermediul noului sistem, operatorii economici vor putea utiliza, printr-un singur mecanism de autentificare, aplicații precum CD – Decizii Vamale, EBTI – Sistemul electronic de gestiune a informațiilor tarifare obligatorii, eAEO – Sistemul de gestiune a Operatorilor Economici Autorizați, INF – Sistemul de informații, STI-STP – Share Trade Interface sau PoUS – Dovada statutului unional.

În prezent, conectarea la sistemele vamale centrale ale UE se realizează prin intermediul sistemului european UUM&DS, administrat de Comisia Europeană, autentificarea fiind făcută prin conturi EU Login. Aplicația națională UUM&DS-RO va înlocui treptat acest sistem centralizat, oferind un control sporit la nivel național și o experiență de utilizare mai simplă pentru mediul de afaceri.

Pentru a evita eventualele blocaje și pentru a asigura continuitatea accesului la platformele europene, Autoritatea Vamală Română a decis să lanseze sistemul național într-o etapă de tranziție.

Astfel, începând cu 19 decembrie 2025, operatorii economici vor putea utiliza aplicația UUM&DS-RO pentru a se familiariza cu noul sistem și pentru a realiza din timp configurările necesare. Acestea vizează atribuirea rolurilor și a permisiunilor specifice pentru fiecare sistem vamal central, precum STI-STP, eAEO, eBTI sau PoUS.

Autoritatea recomandă operatorilor economici să se asigure că sunt înregistrați în Modulul de Gestionare a Utilizatorilor (UMG) și că au solicitat acces la aplicația UUM&DS-RO prin portalul SIIV al instituției.

Potrivit Autorității Vamale Române, implementarea UUM&DS-RO va aduce beneficii directe mediului de afaceri, prin reducerea timpului necesar gestionării procedurilor digitale și prin eliminarea dependenței de mai multe puncte de autentificare.

„Prin implementarea UUM&DS-RO, operatorii economici vor beneficia de un acces mai simplu, uniform și eficient la platformele vamale, eliminând dependența de mai multe puncte de autentificare și reducând timpul necesar pentru gestionarea procedurilor digitale”, se arată în comunicat.

Autoritatea Vamală Română subliniază că va continua să ofere suport operatorilor economici pe toată durata procesului de implementare a noului sistem. Echipele specializate ale instituției vor furniza îndrumări privind configurarea accesului, utilizarea aplicației și soluționarea eventualelor probleme tehnice.