Limitarea transferurilor interbancare este una programată și nu este generată de o avarie sau de o situație de urgență, iar consecințele se vor resimți atât în rândul persoanelor fizice, cât și al companiilor, potrivit informațiilor publicate de La Dépêche.

Blocajul temporar este determinat de pauza anuală a sistemului Target2, platforma europeană administrată de Banca Centrală Europeană (BCE), care gestionează procesarea plăților SEPA pentru toate băncile din Uniunea Europeană.

Conform calendarului stabilit, Target2 va fi închis în zilele de 25 și 26 decembrie, iar perioada se extinde automat la 27 și 28 decembrie, zile în care oricum nu se procesează transferuri interbancare. Toate plățile efectuate în acest interval vor rămâne în așteptare și vor fi procesate abia după reluarea funcționării platformei.

Întreruperea înseamnă că orice transfer realizat pe 24 decembrie, în a doua parte a zilei, va ajunge la destinație abia pe 29 decembrie. Situația afectează inclusiv plăți esențiale precum salariile, chiriile sau pensiile, motiv pentru care companiile obișnuiesc să inițieze transferurile de salarii în aceeași zi de 24 decembrie, pentru a evita întârzierile care ar afecta angajații.

În același timp, băncile recomandă clienților persoane fizice să își programeze din timp tranzacțiile către alte bănci pentru a preveni blocajele.

Deși plățile interbancare vor fi suspendate, nu toate operațiunile bancare sunt impactate. Transferurile instantanee între conturile din cadrul aceleiași bănci vor funcționa normal, iar tranzacțiile între conturile proprii ale clienților rămân active.

Există și instituții financiare care oferă servicii interne capabile să efectueze transferuri rapide chiar și atunci când sistemul european este oprit, însă aceste opțiuni nu pot fi folosite pentru plăți către alte bănci.

Target2 este sistemul electronic de plăți folosit de băncile centrale și comerciale din Uniunea Europeană pentru a procesa transferurile interbancare în timp real. Administrat de Banca Centrală Europeană, acest sistem permite efectuarea plăților SEPA și a tranzacțiilor de mare valoare între instituțiile financiare din toate statele membre.

Target2 stă la baza funcționării zilnice a plăților între bănci, iar orice pauză programată în activitatea lui duce automat la suspendarea transferurilor interbancare la nivel european.