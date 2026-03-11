Regulile privind deschiderea unui cont bancar urmăresc echilibrul dintre accesul persoanelor la servicii financiare și obligația instituțiilor de a preveni utilizarea sistemului bancar în scopuri ilegale.

Relația dintre client și bancă are la bază un contract. Înainte de încheierea acestuia, instituția financiară are obligația de a verifica identitatea persoanei care solicită deschiderea contului.

Acest proces face parte din procedurile de cunoaștere a clientelei, cunoscute în domeniul bancar sub denumirea de măsuri „Know Your Customer”. Băncile trebuie să identifice clientul, să verifice autenticitatea documentelor și să obțină anumite informații privind activitatea sau sursa veniturilor.

Dacă solicitantul nu prezintă documentele necesare sau informațiile furnizate sunt incomplete ori nu pot fi verificate, banca poate refuza deschiderea contului. De regulă, instituțiile financiare solicită cel puțin un act de identitate valabil și, în anumite situații, documente suplimentare privind domiciliul, rezidența sau activitatea profesională.

Unul dintre cele mai importante motive pentru care o bancă poate refuza deschiderea unui cont este legat de prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Legea nr. 129/2019 impune instituțiilor financiare obligația de a analiza riscurile asociate fiecărui client și de a aplica măsuri de verificare adecvate. Dacă banca consideră că există un risc ridicat sau apar suspiciuni privind legalitatea unor operațiuni financiare, aceasta poate decide să nu deschidă contul.

În astfel de situații, banca poate refuza relația contractuală fără a oferi detalii foarte precise, deoarece unele informații sunt protejate de regulile privind prevenirea infracțiunilor financiare.

Instituțiile financiare aplică propriile politici de gestionare a riscului atunci când decid dacă acceptă sau nu un client. Aceste politici sunt stabilite în funcție de cerințele de conformitate și de strategiile interne ale fiecărei bănci.

În anumite situații, solicitantul poate fi considerat prea riscant pentru relația bancară. De exemplu, pot apărea dificultăți atunci când informațiile privind activitatea economică nu sunt clare, atunci când tranzacțiile anticipate sunt considerate neobișnuite sau când datele furnizate nu pot fi verificate.

Refuzul deschiderii contului poate apărea și în cazul în care banca nu poate stabili în mod clar identitatea clientului sau sursa fondurilor care vor fi utilizate.

În practică, deschiderea unui cont bancar poate deveni mai dificilă atunci când solicitantul este cetățean străin sau nu are domiciliul în țara în care solicită serviciul bancar.

În astfel de cazuri, instituțiile financiare pot solicita documente suplimentare pentru verificarea identității și a statutului juridic al persoanei. Dacă aceste verificări nu pot fi realizate în mod satisfăcător, banca poate refuza deschiderea contului.

Aceste verificări fac parte din procedurile de conformitate și sunt aplicate pentru a preveni utilizarea sistemului financiar în scopuri ilegale.

Legislația europeană prevede că cetățenii Uniunii Europene au dreptul la un cont de plăți cu servicii de bază. Acest tip de cont permite efectuarea unor operațiuni esențiale, precum depunerea și retragerea de numerar, efectuarea de transferuri sau utilizarea unui card de debit.

În cazul acestor conturi, refuzul deschiderii este permis doar în anumite situații justificate, cum ar fi lipsa documentelor necesare sau suspiciunile privind activități ilegale.

Scopul acestei reglementări este asigurarea accesului la servicii financiare de bază pentru toate persoanele care locuiesc în Uniunea Europeană.

Atunci când o bancă refuză deschiderea unui cont, solicitantul poate cere clarificări privind motivele refuzului. De asemenea, poate formula o reclamație către instituția financiară pentru verificarea situației.

Dacă problema nu este clarificată, persoana interesată poate sesiza autoritățile competente, precum Banca Națională a României sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

În practică, fiecare bancă aplică propriile politici de evaluare a riscului, iar un refuz din partea unei instituții nu înseamnă că solicitantul nu poate deschide un cont la o altă bancă.