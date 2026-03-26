Autoritățile pregătesc lansarea portofelului electronic de identitate, o aplicație oficială în care cetățenii vor putea stoca documente precum cartea de identitate, permisul de conducere și alte acte importante.

Sistemul va elimina necesitatea copiilor pe hârtie și a deplasărilor la ghișeu pentru proceduri administrative simple. Utilizatorii vor putea accesa și transmite documentele rapid, direct de pe telefon, potrivit economica.net.

Implementarea acestui sistem trebuie realizată până la finalul anului 2026, conform cerințelor stabilite la nivelul Uniunii Europene. Fiecare stat membru are obligația de a dezvolta propria aplicație.

Un element central al sistemului este controlul asupra datelor personale. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Cătălin Giulescu, a explicat că utilizatorii vor decide ce informații transmit și către cine.

Acesta a arătat că, spre deosebire de copiile fizice ale documentelor, în format digital cetățeanul poate controla exact datele distribuite.

„Gândiți-vă unde ați lăsat fotocopia cărții de identitate și ce se întâmplă cu acea fotocopie. Nu aveți niciun fel de control. În ecosistemul digital, veți putea stabili exact ce date distribuiți”, a explicat Cătălin Giulescu, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul unui eveniment dedicat identității digitale.

În practică, documentele vor putea fi prezentate direct de pe telefon. De exemplu, un șofer va putea arăta permisul de conducere prin intermediul unui cod QR, documentul având aceeași valoare legală ca cel fizic.

Portofelul digital are la bază cartea electronică de identitate, document deja emis pentru peste 1,5 milioane de români. Acesta permite crearea unui cont și autentificarea în sistemele digitale.

Un aspect discutat este eliminarea adresei de domiciliu de pe noul buletin. Potrivit explicațiilor oferite de Cătălin Giulescu, această decizie a fost luată pentru a respecta principiile de protecție a datelor, care presupun colectarea unui volum minim de informații.

Acesta a mai arătat că multe servicii nu necesită, în mod real, informații despre domiciliu și că utilizatorii trebuie să aibă control asupra datelor pe care le oferă.

„Am vrut să demonstrăm că pentru multe servicii nu este necesar domiciliul. Cetățeanul trebuie să aibă control asupra datelor pe care le dezvăluie”, a explicat Giulescu. „Nivelul de conștientizare este foarte scăzut. Publicăm zilnic informații despre noi, inclusiv locația, fără să ne dăm seama. Protecția datelor nu ține doar de stat, ci și de fiecare dintre noi”, a spus oficialul MAI.

Deși sistemele digitale sunt dezvoltate, în practică apar dificultăți. Există situații în care cartea electronică de identitate nu este acceptată, iar cetățenii sunt nevoiți să revină la documente pe hârtie.

Cătălin Giulescu a semnalat că uneori sunt solicitate în continuare documente tipărite pentru dovedirea domiciliului și a menționat lipsa de implicare a unor funcționari, precum și rezistența la schimbare.

„Există multe cazuri în care ți se cere un formular A4 pentru a dovedi domiciliul”, a spus Giulescu.

Un alt obstacol este percepția că digitalizarea sau utilizarea tehnologiilor noi ar putea afecta locurile de muncă, deși oficialul a transmis că acestea ar trebui folosite pentru îmbunătățirea serviciilor.

„Sunt situații în care funcționarul este blazat, nu are empatie și știe că programul se termină oricum la ora 16”, a explicat acesta. „Le spun să înceapă să folosească aceste tehnologii. Nu îi vor înlocui, dar pot îmbunătăți serviciile publice”, a mai spus reprezentantul MAI.

România a participat deja la testarea sistemului la nivel european. În luna martie, la București, a avut loc un test la care au participat 13 organizații din mai multe țări, fiind realizate 44 de teste de interoperabilitate, dintre care 36 au fost finalizate cu succes.

Testele au vizat modul în care sistemele din diferite state pot funcționa împreună. Compania românească certSIGN a participat la aceste testări și a confirmat compatibilitatea soluțiilor dezvoltate în România cu cele europene.

Portofelul digital nu va fi obligatoriu pentru cetățeni, care vor putea continua să folosească documentele fizice. În schimb, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să ofere această opțiune.

Autoritățile estimează că aplicația ar putea fi disponibilă până la finalul anului 2026, moment în care toate documentele ar putea fi accesate digital, într-un singur loc.