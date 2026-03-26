În România, cartea de identitate devine obligatorie abia la împlinirea vârstei de 14 ani. Totuși, legea permite eliberarea acestui document și pentru copiii sub această vârstă, inclusiv pentru bebeluși, dacă părinții solicită acest lucru.

Pentru minorii sub 14 ani, cartea de identitate nu este impusă, însă poate fi utilă în diverse situații. Printre acestea se numără călătoriile în Uniunea Europeană sau anumite proceduri administrative în care este necesară identificarea copilului.

În aceste cazuri, copilul trebuie să fie prezent la depunerea cererii, deoarece este necesară realizarea fotografiei pentru document.

Pentru copiii sub 14 ani, eliberarea cărții de identitate implică o taxă de aproximativ 67–70 de lei. Aceasta trebuie achitată înainte de depunerea documentelor, iar dovada plății este prezentată la ghișeu.

Situația este diferită pentru prima carte de identitate emisă la împlinirea vârstei de 14 ani. În multe cazuri, aceasta este gratuită, fiind acoperită prin programe finanțate de stat.

Ulterior, pentru eliberarea unui nou document, în cazul expirării, pierderii sau modificării datelor, se aplică taxe similare cu cele percepute pentru minorii sub 14 ani.

Durata de valabilitate a cărții de identitate este stabilită în funcție de vârsta titularului. Pentru persoanele între 14 și 18 ani, documentul este valabil 4 ani. Între 18 și 25 de ani, valabilitatea este de 7 ani, iar între 25 și 55 de ani ajunge la 10 ani.

Pentru persoanele care au împlinit vârsta de 55 de ani, cartea de identitate poate avea valabilitate nelimitată.

Chiar dacă există posibilitatea obținerii unei cărți de identitate pentru copii mici, inclusiv pentru bebeluși, unii părinți preferă pașaportul. Acesta este considerat mai util în cazul deplasărilor în afara țării, în special în afara Uniunii Europene.

Alegerea documentului depinde de nevoile fiecărei familii și de tipul de deplasări planificate.