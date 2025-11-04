Pe 4 noiembrie, Consiliul UE a aprobat a cincea tranșă de ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari). Aceasta vine după ce Ucraina a îndeplinit 9 etape necesare pentru această plată, plus o etapă rămasă din tranșa anterioară.

Facilitatea pentru Ucraina oferă 50 de miliarde de euro (58 de miliarde de dolari) în împrumuturi și ajutoare pentru a sprijini reconstrucția și modernizarea țării între 2024 și 2027. Din această sumă, 32 de miliarde de euro (37 de miliarde de dolari) depind de reformele pe care Ucraina s-a angajat să le facă conform Planului pentru Ucraina.

Tranșa a patra, plătită în august, a fost mai mică decât era planificat, de la 4,5 miliarde de euro la 3,2 miliarde de euro, pentru că Ucraina nu a finalizat trei reforme necesare. În a cincea tranșă, s-a inclus și plata pentru o reformă rămasă nefinalizată legată de ARMA, agenția care gestionează activele statului.

De când a început programul, în martie 2024, Ucraina a primit deja 22,89 miliarde de euro (26 miliarde de dolari), fără a pune la socoteală această ultimă tranșă.

Comisia Europeană spune că Ucraina a făcut eforturi foarte mari să adere la UE, dar trebuie să rezolve problemele recente legate de corupție și să grăbească reformele în justiție. Acesta este mesajul dintr-un proiect de raport consultat de Reuters, care va fi publicat oficial marți.

Ucraina a cerut să devină membră UE la câteva zile după ce Rusia a început invazia în februarie 2022. Chiar dacă războiul și opoziția Ungariei au făcut procesul dificil, Kievul a continuat să facă progrese. Raportul recunoaște aceste eforturi și spune că Ucraina a demonstrat un angajament deosebit față de aderare, chiar în condițiile războiului.

În același timp, Comisia spune că Ucraina trebuie să facă mai multe pentru independența justiției, combaterea crimei organizate și respectarea societății civile. Oficialii europeni s-au îngrijorat în iulie când guvernul ucrainean a încercat să dea mai mult control procurorului general asupra biroului anticorupție, care este politic numit. După proteste rare, guvernul și-a schimbat rapid decizia, dar acest episod a atras atenția Europei.

Comisia avertizează că „tendințele negative recente, inclusiv presiunea asupra agențiilor anticorupție și a societății civile, trebuie oprite clar”.

Pentru a adera la UE, Ucraina are nevoie de acordul tuturor statelor membre. Chiar dacă majoritatea guvernelor UE susțin ideea, nu există planuri ca Ucraina să intre în bloc în viitorul apropiat, iar aderarea va fi dificilă. Guvernul ucrainean spune că vrea să termine negocierile până în 2028, dar Comisia spune că acest lucru cere reforme mai rapide, mai ales în justiție și statul de drept.

Raportul mai spune că viitoarele aderări ar trebui să aibă reguli mai clare pentru a proteja democrația și drepturile fundamentale, astfel încât noile state membre să respecte angajamentele asumate în timpul negocierilor.