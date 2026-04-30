Premierul Ilie Bolojan a explicat joi că guvernele minoritare nu sunt o excepție și există în multe state europene, însă un guvern cu o majoritate clară și stabilă are avantajul unei predictibilități mai mari.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan a subliniat că atunci când într-o coaliție există patru sau cinci partide, lucrurile devin mult mai greu de coordonat. În opinia sa, multe coaliții ajung să fie neperformante tocmai pentru că fiecare partid trage într-o direcție diferită, iar capacitatea de acțiune se reduce.

„Guvernele minoritare sunt un fenomen pe care îl avem în multe ţări. Sigur că un guvern cu o majoritate stabilă, puternică are capacitatea de a lucra predictibil mai mult, are capacitatea de a face mai mult dacă acea majoritate este coerentă. Dacă ai patru, cinci partide într-o coaliţie, nu este foarte comod să generezi o acţiune unitară într-o anumită direcţie. De foarte multe ori coaliţiile, nu doar în România, ci şi în alte ţări, devin neperformante, pentru că partidele îşi anulează unul altuia capacitatea de acţiune. Unii trag într-o parte, alţii în altă parte”, a afirmat Ilie Bolojan la Rock FM.

El a dat ca exemplu situația reducerilor din administrația publică. Deși în protocolul de guvernare era prevăzută o reducere de 20%, după luni de negocieri și excepții, s-a ajuns doar la 10%.

Bolojan a explicat că tocmai astfel de situații arată cum un guvern minoritar poate, pe termen scurt, să facă lucruri pe care un guvern de coaliție nu reușește să le finalizeze, deoarece partidele își anulează reciproc acțiunile.

Cu toate acestea, premierul a insistat că pe termen lung stabilitatea politică este mai importantă și că el a susținut întotdeauna această variantă.

„Gândiţi-vă, ca să facem reducerile din administraţie, deşi în protocolul de guvernare scrie că se va face o reducere de douăzeci la sută, aşa s-a făcut analiza, toată lumea a acceptat asta, scrie negru pe alb. De-abia am reuşit să scoatem zece la sută şi acolo, cu anumite virgule, cu anumite excepţii şi după multe luni de zile. Deci, un guvern minoritar uneori, pe termen scurt, poate să facă lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face, pentru că partidele îşi anulează reciproc acţiunile. Dar sigur, pe termen lung e bine să ai o stabilitate politică. Eu întotdeauna am susţinut asta”, a declarat premierul Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că în această perioadă a avut discuții cu conducerea Partidul Popular European pentru a prezenta direct situația din România, nu doar imaginea transmisă prin știrile din presă.

El a spus că pentru partenerii externi este important ca România să rămână o țară stabilă, guvernată după principii europene și orientată clar spre direcția pro-occidentală.

„Am avut în această perioadă discuţie cu conducerea Partidului Popular European, pentru că mi s-a părut de bun simţ să ştie şi perspectiva directă din România, nu doar ştirile care sunt în media legat de ce se întâmplă şi le-am prezentat care este situaţia. Pentru partenerii noştri este important ca România să rămână o ţară stabilă, o ţară guvernată după principiile europene, o ţară pro-occidentală şi o ţară în care, sigur, lucrurile se duc în această direcţie”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că România se află într-o zonă complicată a Europei, aproape de un conflict, iar pe frontiera de est este esențial să existe state stabile și capabile să ofere condiții bune de viață cetățenilor.

În opinia sa, fără stabilitate, prosperitate minimă și încredere în viitor, riscul influențelor externe și al războiului hibrid devine mult mai mare.

Bolojan a explicat că democrația funcționează doar atunci când există încredere și perspective reale pentru populație.

„Suntem într-o zonă complicată a Europei, aproape de un conflict şi pe frontiera de est e bine să ai, în general, ţări care sunt stabile şi care creează condiţii bune de viaţă cetăţenilor, pentru că altfel, tendinţele de a fi influenţat puternic de ce se întâmplă în alte spaţii, de a fi influenţat de partea asta de război hibrid pe care o avem în permanenţă este destul de mare şi nu poţi să ai ţări sigure dacă nu existe o minimă prosperitate, iar democraţia presupune totuşi încredere, şanse în viitor şi o minimă prosperitate”, a transmis Ilie Bolojan.

Întrebat dacă traseul pro-european al României este în pericol, Ilie Bolojan a spus că în acest moment nu vede un astfel de risc. El a precizat însă că perioada următoare va fi importantă, iar în funcție de evoluțiile politice și de forma viitoarei guvernări pot apărea decizii într-un sens sau în altul.

Premierul a evitat să facă pronosticuri clare despre viitorul politic, dar a transmis că are încredere în faptul că România rămâne o țară puternică, cu oameni raționali, capabili să mențină direcția europeană.