Comisia Europeană a anunțat că acordul dintre Uniunea Europeană și India va consolida relațiile economice și politice dintre a doua și a patra economie mondială. În contextul tensiunilor geopolitice tot mai ridicate și al provocărilor economice globale, parteneriatul subliniază angajamentul comun al celor două părți pentru deschidere economică și comerț bazat pe norme.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană și India marchează un moment istoric prin aprofundarea parteneriatului dintre cele două mari democrații ale lumii. Ea a subliniat că noua zonă de liber schimb, care acoperă aproximativ 2 miliarde de locuitori, va aduce beneficii economice semnificative ambelor părți și transmite un mesaj că cooperarea bazată pe norme continuă să fie eficientă. Totodată, von der Leyen a precizat că acesta reprezintă doar începutul, iar relația dintre UE și India va fi consolidată în continuare pe baza acestui succes.

„UE și India scriu astăzi istorie, aprofundând parteneriatul dintre cele mai mari democrații din lume. Am creat o zonă de liber schimb cu 2 miliarde de locuitori, care va aduce beneficii economice ambelor părți. Am transmis lumii un semnal că cooperarea bazată pe norme continuă să dea rezultate excelente. Și, cel mai important, acesta este doar începutul – vom construi pe baza acestui succes și vom consolida și mai mult relația noastră”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro anual, susținând aproape 800.000 de locuri de muncă în UE. Potrivit estimărilor, noul acord de liber schimb ar putea dubla exporturile de bunuri ale UE către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor vamale pentru 96,6% din aceste exporturi. În total, reducerile tarifare ar putea genera economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an pentru produsele europene exportate în India.

Aceasta reprezintă cea mai ambițioasă deschidere comercială oferită vreodată de India unui partener extern. Acordul va aduce un avantaj competitiv major pentru sectoarele industriale și agroalimentare ale Uniunii Europene, oferind companiilor acces privilegiat la cea mai populată țară din lume, cu 1,45 miliarde de locuitori, și la cea mai rapidă economie mare, cu un PIB anual de 3,4 trilioane de euro.