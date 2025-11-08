România va beneficia de un an suplimentar pentru implementarea schemei de certificate de emisii în domeniile transporturilor și construcțiilor. Anunțul a fost făcut de Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a subliniat că extinderea termenului până în 2028 permite o adaptare mai realistă la contextul economic actual și asigură menținerea obiectivelor climatice stabilite la nivel european.

„Un rezultat esenţial pentru România de la negocierile de aseară? Am convins toată Uniunea Europeană şi Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport şi construcţii! E un an crucial care ne va permite să ne pregătim temeinic, să nu avem creşteri de preţuri în două domenii cheie (transporturi şi construcţii) într-un context deja foarte dificil economic pentru România. Am reuşit, practic, să avem un calendar mai realist pentru România, păstrând ambiţiile comune de la nivel european”, a precizat Diana Buzoianu.

Ministra a mulțumit, totodată, statelor membre și Comisiei Europene pentru sprijinul acordat, menționând efortul comun și înțelegerea diferențelor naționale.

„Și, de asemenea, mari mulţumiri Reprezentanţei permanente a României pe lângă UE, ambasadoarei Iulia Matei – Ministerul Afacerilor Externe- alături de echipa de experţi, care au fost partenerii noştri în această negociere extrem de importantă!”, a adăugat ministrul Mediului.

Miniștrii mediului din Uniunea Europeană s-au reunit la Bruxelles pentru a aborda divergențele legate de țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Întâlnirile au avut loc cu doar câteva zile înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30), programată în Brazilia, și au urmărit atingerea unei poziții comune în privința legislației UE pentru 2040.

Propunerea Comisiei Europene vizează reducerea emisiilor cu 90% până în 2040 comparativ cu nivelurile din 1990. În acest cadru, UE intenționează să atingă neutralitatea climatică până în 2050, ceea ce presupune eliminarea emisiilor nete, fie prin absorbția acestora de natură, fie prin tehnologii dedicate.

În prezent, statele membre trebuie să reducă emisiile cu 55% până la finalul deceniului, comparativ cu nivelurile din 1990. Totuși, negocierile se desfășoară pe fondul unor preocupări economice și geopolitice, iar unele compromisuri includ certificate climatice internaționale și clauze de revizuire a obiectivelor.

Adoptarea deciziei necesită o majoritate calificată, respectiv cel puțin 15 state din 27, reprezentând 65% din populația UE. Ulterior, legea urmează să fie definitivată prin negocieri cu Parlamentul European.

Până în prezent, țările UE nu au reușit să sprijine o țintă obligatorie, convenind doar asupra unui obiectiv orientativ pentru 2035, vizând o reducere a emisiilor de 66,25%-72,5% față de 1990.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat și publicarea în SEAP a documentației pentru consultarea pieței în vederea pregătirii achiziției de servicii pentru campania națională de informare și conștientizare privind gestionarea deșeurilor, finanțată din fonduri europene. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 28 noiembrie 2025.

„Publicarea consultării în SEAP marchează un moment important: construim această campanie împreună cu industria de profil, cu experţi şi cu cei care au experienţă reală în comunicare publică. Vrem o campanie eficientă, adaptată realităţilor României şi capabilă să schimbe comportamente, nu doar o obligaţie bifată pe hârtie. Invităm actorii relevanţi să se implice cu idei, recomandări şi exemple de bune practici”, a precizat Diana Buzoianu.

Consultarea are rolul de a colecta opinii și recomandări care să asigure calitatea și eficiența campaniei. Ministerul urmărește definirea unor criterii clare pentru selecția conceptelor creative, stabilirea indicatorilor de impact și folosirea unor instrumente moderne de monitorizare a rezultatelor.

Ministerul invită actorii din domeniu să propună criterii de evaluare a creativității, indicatori de rezultat și instrumente moderne de raportare, precum și exemple de activități și metode inovatoare de comunicare.

În acest scop, va fi organizată o întâlnire de consultare pe 14 noiembrie, ora 14:00, la sediul Ministerului Mediului, pe baza confirmării la adresa serviciulachizitii@mmediu.ro.