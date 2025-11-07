Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat nevoia schimbării printr-un exemplu recent, când un incendiu la o hală din București a făcut aerul irespirabil în trei cartiere, deși senzorii din sistemul oficial afișau în acel moment valori normale.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de modificare și completare a Ordinului nr. 1818/02.10.2020, care reglementează indicii de calitate a aerului și sistemul de codificare folosit pentru informarea populației despre nivelul de poluare din România.

”Calitatea aerului este unul dintre cei mai importanţi indicatori de sănătate publică. Actualizarea acestui ordin nu este doar o măsură tehnică, ci un pas esenţial pentru a furniza cetăţenilor informaţii corecte, comparabile la nivel european şi uşor de înţeles. Acum câteva săptămâni, în timp ce în 3 cartiere din Bucureşti nu se putea respira pe stradă din cauza unui incendiu la o hală, senzorii oficiali erau toţi verzi. De ce? Pentru că astăzi ei măsoară media poluanţilor în ultimele 24 de ore – aşa cum au fost stabilite normele tehnice acum prea mulţi ani. Or, oamenii se uită pe aceste date pentru a afla ce aer respiră în acel moment. Astăzi am pus în transparenţă modificarea ordinului Ministerului Mediului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore. Datele orare, bazate pe metodologii armonizate la nivelul Uniunii Europene, ne permit să reacţionăm mai rapid şi mai eficient în protejarea sănătăţii populaţiei”, a precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, apelor şi pădurilor.

Prin modificările propuse, România își armonizează integral sistemul de monitorizare a calității aerului cu standardele europene, asigurând raportarea datelor în timp real către Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu (AEM).

Noile prevederi includ actualizarea pragurilor de concentrație pentru principalii poluanți monitorizați (PM₂.₅, PM₁₀, NO₂, O₃ și SO₂), în acord cu metodologia EAQI revizuită, dar și trecerea la calculul orar al indicelui de calitate a aerului pentru particulele în suspensie (PM₁₀ și PM₂.₅), înlocuind actuala medie mobilă de 24 de ore. De asemenea, sistemul va corela nivelurile de poluanți în funcție de riscul de mortalitate asociat, pentru o evaluare mai exactă a impactului asupra sănătății, iar afișarea datelor va fi sincronizată cu formatul utilizat pe platforma oficială europeană.

Proiectul introduce, totodată, mesaje standardizate de informare pentru populație, asociate fiecărui nivel al indicelui de calitate a aerului, clasificat de la 1 la 6. Pentru Indice 1, mesajul adresat publicului larg va fi „Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber”, în timp ce pentru Indice 6 recomandarea este „Reduceți activitățile fizice în aer liber”. În cazul persoanelor sensibile, mesajul pentru Indice 6 devine „Evitați activitățile fizice în aer liber”.

După adoptarea ordinului, platforma națională de monitorizare va fi actualizată pentru a permite publicarea live a valorilor orare ale poluanților.

Documentele proiectului, alături de nota de fundamentare, sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, iar propunerile și observațiile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.