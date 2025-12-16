Trezoreria SUA a respins oferta făcută de banca americană Xtellus Partners pentru activele Lukoil din afara Rusiei. Xtellus concura cu mari companii petroliere americane, Exxon Mobil și Chevron, grupul Abu Dhabi International Holding, compania maghiară MOL și fondul american Carlyle. Toate acestea mai sunt încă în cursă.

Trezoreria SUA nu a dat explicații. Lukoil trebuie să vândă aceste active pentru că SUA au impus sancțiuni asupra sa și asupra Rosneft, tot din Rusia, în octombrie, ca să încerce să forțeze Rusia spre un acord de pace cu Ucraina.

Peste zece companii au făcut oferte pentru activele Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Aceste active includ proiecte de explorare și extracție de petrol și gaze, rafinării și peste 2.000 de benzinării în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America.

Xtellus propunea un schimb de acțiuni Lukoil deținute de investitori americani, fără bani. Înainte de război, mai multe fonduri americane aveau acțiuni Lukoil, dar banii lor au rămas blocați. Banca voia să dea acțiunile înapoi rușilor în schimbul activelor externe.

Surse Reuters spun că Lukoil ar fi preferat oferta Xtellus, dar era greu de pus în practică. Xtellus consilia partenerii săi, inclusiv miliardarul american Todd Boehly și grupul de investitori din Emiratele Arabe Unite Allied Investment Partners. Una dintre surse spune că Lukoil și grupul Xtellus au semnat deja un acord pentru cumpărarea acțiunilor.

Trezoreria SUA a spus grupului că nu au voie să folosească acțiuni sancționate într-o tranzacție, și acesta este motivul pentru care oferta lor a fost respinsă. Acum, grupul vrea să ducă problema la un nivel mai înalt pentru a încerca să schimbe decizia. De asemenea, vor cere o licență ca să poată folosi aceste acțiuni.

Fondurile americane de investiții dețin multe acțiuni Lukoil, care au fost blocate și și-au pierdut valoarea după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, cauzând pierderi de miliarde de dolari. Planul lor era să dea acțiunile înapoi Lukoil, să vândă activele către alte companii energetice și să returneze banii investitorilor.

Săptămâna trecută, SUA au prelungit termenul pentru negocierile cu Lukoil până pe 17 ianuarie.