Pragul de 150 de euro pentru coletele extracomunitare, scutit de taxe vamale, dar nu de TVA, a devenit o portiță fiscală, exploatată prin subdeclararea valorii coletelor sau fragmentarea comenzilor pentru a rămâne sub limita legală.

Deși Temu și Shein sunt cele mai cunoscute platforme internaționale vizate pentru evitarea taxelor, Trendyol, cu ambiții majore pe piața românească, nu face excepție. Înregistrată în Olanda prin Trendyol B.V., compania controlată de Alibaba beneficiază de un regim fiscal favorabil companiilor digitale. Pentru Trendyol rămâne crucială clarificarea modului în care sunt tratate coletele livrate în România: dacă platforma își fragmentează comenzile pentru a evita taxele vamale sau respectă integral TVA-ul și celelalte taxe. În iunie 2025, Trendyol a respins acuzațiile de concurență neloială, afirmând că respectă legislația fiscală, însă fără a oferi detalii despre procedurile de declarare și transport.

Raportul Curții Europene de Conturi din 2024 arată pierderi semnificative la bugetele statelor membre din cauza fraudei de tip „carusel”, iar Parchetul European (EPPO) investighează scheme de TVA estimate la peste 2 miliarde de euro, implicând platforme digitale. Digitalizarea și dimensiunea transfrontalieră a comerțului complică controlul fiscal.

Conform unui studiu realizat în 2025 de economistul Iancu Guda pentru Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), platformele extracomunitare ar putea genera pierderi de peste 2 miliarde de euro anual pentru România, prin evitarea taxelor și presiunea asupra retailerilor locali. Studiul ARMO, bazat pe peste 500 de magazine tradiționale și online, arată că 77% dintre firme se așteaptă la scăderea vânzărilor, 75% avertizează că micii producători riscă falimentul, 73% prevăd reducerea profitului, iar 71% semnalează creșterea produselor de slabă calitate. Temu și AliExpress afectează micii comercianți și revânzătorii, în timp ce Trendyol și Shein pun presiune pe sectorul fashion, influențând magazinele online și tradiționale.

Autoritățile europene estimează că economia gri a coletelor mici depășește 4 miliarde de trimiteri anual, folosind rute optimizate fiscal. Comisia Europeană analizează eliminarea pragului de 150 de euro și introducerea unei taxe unice de manipulare pentru a reduce arbitrajul fiscal și a asigura concurență echitabilă între platformele globale și comercianții europeni.

În România, taxa logistică de 25 lei/colet reprezintă o măsură-punte, menită să acopere costurile reale de procesare vamală și să descurajeze modele de business care exploatează golurile legislative, fără a penaliza consumatorii. Aceasta vine într-un context de competiție globală inegală pe piața românească de comerț online.