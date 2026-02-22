România nu mai poate aștepta să treacă de la Leu la Euro. Aderarea la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară
Aderarea României la zona euro ar trebui să devină noul proiect major de țară în cadrul apartenenței la Uniunea Europeană, consideră Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.
Trebuie să fie un obiectiv asumat politic, instituțional și public. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a arătat că demersul poate fi realizat gradual, astfel încât integrarea să fie bine pregătită și lipsită de dificultăți majore.
Negrescu a explicat că adoptarea monedei unice ar aduce stabilitate pentru populație, dobânzi mai mici, protecție pentru salarii și pensii și reguli economice mai clare. În opinia sa, într-o Europă afectată de șocuri economice succesive, euro reprezintă un scut real pentru statele membre.
El a subliniat că România este deja puternic conectată la zona euro, însă fără drept de decizie, ceea ce înseamnă că suportă costurile neapartenenței fără a participa la masa unde se iau hotărârile importante.
România trebuie să evite riscul unei Europe cu mai multe viteze și să se uite mai atent la avantajele pe care le au Croația și Bulgaria
Vicepreședintele Parlamentului European a atras atenția că statele din regiune care au adoptat moneda unică se finanțează mai ieftin, iar avantajele ajung în final la cetățeni.
În România, dobânzile mai ridicate se traduc prin credite mai scumpe, presiune suplimentară asupra bugetului și investiții amânate. El a dat ca exemplu Croația și Bulgaria, care ar fi demonstrat că acest pas este posibil atunci când există voință politică și onestitate față de cetățeni.
Victor Negrescu a avertizat și asupra riscului unei Europe cu mai multe viteze, arătând că zona euro își dezvoltă propriile mecanisme de finanțare și investiții, inclusiv instrumente de stabilizare și capacități bugetare dedicate. În cazul în care România rămâne în afara acestui nucleu, există pericolul de a fi exclusă din deciziile esențiale privind viitoarele fonduri, regulile fiscale sau marile proiecte strategice.
Totodată, el a menționat că Banca Centrală Europeană își consolidează rolul internațional, iar moneda unică este utilizată, din ianuarie, în 21 dintre cele 27 de state membre.
În acest context, Negrescu a apreciat că aderarea la euro ar însemna o Românie mai influentă, mai stabilă și cu costuri mai mici pentru cetățeni și economie, anunțând lansarea unei campanii publice de informare.
Euro înseamnă stabilitate pentru oameni, dobânzi mai mici, protecție pentru salarii și pensii, reguli clare pentru economie
„Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public. Acest demers se poate realiza gradual, în așa fel încât integrarea să fie bine pregătită și fără dificultăți.
Euro înseamnă stabilitate pentru oameni, dobânzi mai mici, protecție pentru salarii și pensii, reguli clare pentru economie. Într-o Europă supusă șocurilor economice, moneda comună este un scut real. România este deja profund conectată la zona euro, dar fără drept de decizie. Plătim costurile neapartenenței fără să fim la masa unde se iau deciziile.
Țările din regiune care au adoptat moneda euro se finanțează mai ieftin, iar acest avantaj ajunge la populație. În România, dobânzile mai ridicate înseamnă credite mai scumpe, presiune pe buget și investiții amânate. Croația și Bulgaria au demonstrat că acest pas este posibil atunci când există voință politică și onestitate față de cetățeni.
Mai există un risc major: o Europă cu mai multe viteze. Zona euro își dezvoltă propriile mecanisme de finanțare și investiții, de la instrumente de stabilizare la capacități bugetare dedicate. Dacă rămânem în afara acestui nucleu, riscăm să fim excluși din deciziile esențiale privind viitoarele fonduri, regulile fiscale sau marile proiecte strategice.
Între timp, Banca Centrală Europeană își consolidează rolul internațional, iar euro devine tot mai puternic în arhitectura financiară globală. Din ianuarie, odată cu aderarea Bulgariei, moneda unică este utilizată în 21 dintre cele 27 de state membre.
Aderarea la euro ar înseamna o Românie care nu stă la periferie. Înseamnă influență, stabilitate și costuri mai mici pentru cetățeni și economie. Este momentul să facem pașii decisivi. De aceea, împreună cu colegii din PES Activists România, vom lansa o campanie publică de informare și vom continua dialogul cu toți actorii relevanți pentru identificarea celor mai bune soluții.
România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor”, a scris Victor Negrescu în mesajul său.
