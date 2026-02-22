Aderarea României la zona euro ar trebui să devină noul proiect major de țară în cadrul apartenenței la Uniunea Europeană, consideră Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Trebuie să fie un obiectiv asumat politic, instituțional și public. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a arătat că demersul poate fi realizat gradual, astfel încât integrarea să fie bine pregătită și lipsită de dificultăți majore.

Negrescu a explicat că adoptarea monedei unice ar aduce stabilitate pentru populație, dobânzi mai mici, protecție pentru salarii și pensii și reguli economice mai clare. În opinia sa, într-o Europă afectată de șocuri economice succesive, euro reprezintă un scut real pentru statele membre.

El a subliniat că România este deja puternic conectată la zona euro, însă fără drept de decizie, ceea ce înseamnă că suportă costurile neapartenenței fără a participa la masa unde se iau hotărârile importante.

Vicepreședintele Parlamentului European a atras atenția că statele din regiune care au adoptat moneda unică se finanțează mai ieftin, iar avantajele ajung în final la cetățeni.

În România, dobânzile mai ridicate se traduc prin credite mai scumpe, presiune suplimentară asupra bugetului și investiții amânate. El a dat ca exemplu Croația și Bulgaria, care ar fi demonstrat că acest pas este posibil atunci când există voință politică și onestitate față de cetățeni.

Victor Negrescu a avertizat și asupra riscului unei Europe cu mai multe viteze, arătând că zona euro își dezvoltă propriile mecanisme de finanțare și investiții, inclusiv instrumente de stabilizare și capacități bugetare dedicate. În cazul în care România rămâne în afara acestui nucleu, există pericolul de a fi exclusă din deciziile esențiale privind viitoarele fonduri, regulile fiscale sau marile proiecte strategice.

Totodată, el a menționat că Banca Centrală Europeană își consolidează rolul internațional, iar moneda unică este utilizată, din ianuarie, în 21 dintre cele 27 de state membre.

În acest context, Negrescu a apreciat că aderarea la euro ar însemna o Românie mai influentă, mai stabilă și cu costuri mai mici pentru cetățeni și economie, anunțând lansarea unei campanii publice de informare.