Potrivit cursului publicat marți de BNR, francul elvețian a fost cotat la 5,5932 lei, în creștere cu un ban și jumătate față de ședința precedentă, nivel care reprezintă un record.

Leul a pierdut aproape un ban și în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,3037 lei.

În raport cu moneda unică europeană, euro a fost cotat marți la 5,0965 lei, moneda națională înregistrând o ușoară depreciere.

În schimb, leul a câștigat un ban în fața lirei sterline, care a fost cotată la 5,8503 lei.

Prețul pentru un gram de aur a scăzut marți cu aproape 11,9 lei, ajungând la 679,5488 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 februarie 2026 și până în prezent.

În ședința de luni, euro a fost calculat de BNR la 5,0953 lei, în creștere cu 0,10 bani față de cotația anterioară de 5,0943 lei.

Dolarul american a fost cotat la 4,2940 lei, în scădere cu 0,24 bani față de nivelul de 4,2964 lei înregistrat anterior.

Francul elvețian a fost calculat luni la 5,5781 lei, în scădere cu 0,32 bani față de cotația precedentă de 5,5813 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marți la 5,81% pe an, de la 5,83% în ședința precedentă.

ROBOR la șase luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,85% pe an, de la 5,88% luni.

Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,03% pe an, de la 6,06%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC este de 5,68% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul al treilea al anului 2025, conform reglementărilor în vigoare.