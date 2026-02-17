Francul elvețian urcă marți la un nivel record, iar leul pierde teren și în fața dolarului și euro
Potrivit cursului publicat marți de BNR, francul elvețian a fost cotat la 5,5932 lei, în creștere cu un ban și jumătate față de ședința precedentă, nivel care reprezintă un record.
Leul a pierdut aproape un ban și în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,3037 lei.
În raport cu moneda unică europeană, euro a fost cotat marți la 5,0965 lei, moneda națională înregistrând o ușoară depreciere.
În schimb, leul a câștigat un ban în fața lirei sterline, care a fost cotată la 5,8503 lei.
Prețul pentru un gram de aur a scăzut marți cu aproape 11,9 lei, ajungând la 679,5488 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 februarie 2026 și până în prezent.
Luni, moneda națională a avut o evoluție diferită față de principalele valute
În ședința de luni, euro a fost calculat de BNR la 5,0953 lei, în creștere cu 0,10 bani față de cotația anterioară de 5,0943 lei.
Dolarul american a fost cotat la 4,2940 lei, în scădere cu 0,24 bani față de nivelul de 4,2964 lei înregistrat anterior.
Francul elvețian a fost calculat luni la 5,5781 lei, în scădere cu 0,32 bani față de cotația precedentă de 5,5813 lei.
Indicii ROBOR au coborât marți, iar IRCC rămâne la 5,68% pe an
Indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marți la 5,81% pe an, de la 5,83% în ședința precedentă.
ROBOR la șase luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,85% pe an, de la 5,88% luni.
Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,03% pe an, de la 6,06%.
În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC este de 5,68% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul al treilea al anului 2025, conform reglementărilor în vigoare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.