Pentru seria 18, Casei Teritoriale de Pensii Olt i-au fost repartizate 95 de bilete de tratament. Dintre acestea, doar 25 au fost deja alocate prin cererile depuse anterior. Restul de 70 sunt încă libere și pot fi solicitate în orice moment de persoanele care îndeplinesc criteriile legale.

Reprezentanții instituției au explicat că aceasta este ultima oportunitate pentru anul în curs, iar locurile vor fi distribuite pe măsură ce solicitanții se prezintă la ghișeu.

Biletele pot fi acordate pensionarilor din sistemul public, asiguraților activi, beneficiarilor unor legi speciale, dar și altor categorii prevăzute în criteriile aprobate prin ordinul președintelui CNPP nr. 118/13.02.2025.

Soțul sau soția unui pensionar sau asigurat poate beneficia de un bilet dacă nu are calitatea de asigurat și merge împreună cu acesta. Sunt eligibili și asigurații din sistemul de accidente de muncă și boli profesionale, cu condiția existenței unei afecțiuni care necesită tratament balnear.

De bilete pot beneficia și copiii minori cu pensie de urmaș, precum și persoanele cu handicap grav, dacă sunt însoțite.

Cele 25 de bilete distribuite pe baza cererilor depuse anterior sunt în stațiunile Olănești, Căciulata, Felix și Mangalia. Repartizarea a fost făcută după criteriile stabilite la nivel național.

În același timp, biletele rămase disponibile acoperă o listă mai largă de destinații, între care Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Neptun și Pucioasa, pe lângă stațiunile deja menționate.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Olt au transmis că biletele nealocate vor fi distribuite persoanelor care se prezintă direct la ghișeu, cu actul de identitate în original și cu biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau specialist.

„Persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la ghișeul de bilete de tratament al Casei Județene de Pensii Olt, având asupra lor actul de identitate în original și biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, în funcție de afecțiunea pentru care solicită tratamentul”, au precizat reprezentanții instituției.

Datele de prezentare în stațiune pentru această serie sunt cuprinse între 4 și 6 decembrie 2025. Biletele repartizate anterior trebuie ridicate până la 24 noiembrie, iar cele care nu vor fi valorificate până la această dată vor fi puse la dispoziția publicului începând cu 26 noiembrie.

„Biletele de tratament care nu au fost alocate se vor distribui prin solicitare directă a persoanelor care se prezintă la sediul instituției noastre și care doresc să urmeze o cură de tratament într-una din stațiunile balneoclimaterice menționate. Data de prezentare în stațiune pentru biletele din această serie este în perioada 4 – 6 decembrie 2025”, au precizat reprezentanții CJP Olt.

În cursul acestui an, în județul Olt au fost depuse 4.227 de cereri de acordare a biletelor de tratament, iar 2.650 de persoane au beneficiat deja de aceste servicii.

Pentru biletele acordate contracost, pensionarii plătesc 50% din cuantumul pensiei sau din veniturile cumulate dacă au și salariu, fără a depăși valoarea totală a biletului, care este de aproximativ 3.000 de lei. Pentru salariați, contribuția este de 50% din costul biletului atunci când salariul brut este sub 8.620 de lei, iar peste acest prag se achită suma integrală.

Durata standard a sejurului este de 16 zile. Beneficiarii primesc cazare, trei mese pe zi și tratament balnear pentru 12 zile, conform normelor stabilite la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice. Programul medical se desfășoară în cadrul bazei de tratament din stațiunea aleasă, unde procedurile sunt recomandate în funcție de afecțiunea menționată în trimiterea medicală.