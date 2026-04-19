Transport public gratuit în România. Municipiul Brașov a introdus, începând cu 1 aprilie, un program de mobilitate urbană menit să încurajeze utilizarea transportului public în detrimentul autoturismelor personale.

În cadrul inițiativei „Vinerea Verde”, călătoriile cu autobuzele și troleibuzele sunt gratuite în fiecare zi de vineri, atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.

Programul este aplicat pe întreg teritoriul orașului Brașov, inclusiv pe traseele care deservesc zona turistică Poiana Brașov. Autoritățile locale susțin că obiectivul principal este reducerea aglomerației din trafic și diminuarea nivelului de poluare generat de transportul rutier individual.

Potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, această inițiativă face parte dintr-o strategie mai amplă de transformare a transportului public într-o alternativă principală de mobilitate urbană.

„Strategia noastră este de a transforma transportul în comun în principala soluție de mobilitate în interiorul orașului. Încercăm să le oferim posibilitatea, măcar la început, să testeze ce înseamnă transportul în comun”, spune Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Autoritățile locale au implementat gratuitatea cu scopul de a încuraja cetățenii să testeze și să adopte transportul public ca opțiune zilnică. Măsura vizează atât reducerea dependenței de mașinile personale, cât și eficientizarea fluxului de trafic în zilele aglomerate.

Reprezentanții administrației locale precizează că proiectul ar putea fi extins în viitor și în alte localități, în funcție de rezultate și impactul asupra mobilității urbane.

Implementarea programului „Vinerea Verde” presupune un cost estimat între 1,6 și 1,7 milioane de lei, sumă acoperită din bugetul local. Investiția este justificată de autorități prin beneficiile pe termen lung, precum reducerea poluării, scăderea aglomerației și îmbunătățirea calității vieții urbane.

Locuitorii Brașovului au primit în general pozitiv această inițiativă. Mulți consideră că măsura contribuie la fluidizarea traficului, în special în orele de vârf.

De asemenea, pentru anumite categorii sociale, precum persoanele cu venituri reduse sau pensionarii, gratuitatea reprezintă un sprijin important, mai ales în contextul creșterii costurilor de transport și al prețurilor ridicate la combustibil.

Programul „Vinerea Verde” implementat la Brașov reprezintă un exemplu de politică publică orientată către mobilitate sustenabilă. Prin stimularea utilizării transportului în comun, autoritățile urmăresc atât reducerea poluării, cât și descongestionarea traficului urban, cu potențial de extindere la nivel național.