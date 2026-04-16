Implementarea măsurii de transport gratuit pentru pensionarii din Buzău marchează o schimbare semnificativă în politica locală de mobilitate urbană, extinzând accesul la transportul public pentru toate categoriile de seniori. Autoritățile locale au decis ca această facilitate să fie acordată fără criterii legate de venit, ceea ce înseamnă că toți pensionarii din municipiu vor putea circula gratuit cu autobuzele.

Decizia a fost adoptată în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Municipal, în pofida unor amendamente propuse de consilierii din opoziție. Potrivit datelor furnizate de societatea de transport public Transbus, peste 34.500 de pensionari ar putea beneficia de această facilitate, în ipoteza în care toți ar opta pentru utilizarea transportului public.

Aplicarea măsurii vine în contextul unor politici locale orientate spre creșterea accesibilității și mobilității urbane, în special pentru categoriile considerate vulnerabile. Autoritățile susțin că eliminarea costurilor de transport pentru seniori poate contribui la o participare mai activă a acestora la viața socială și economică a orașului.

În același timp, rămân neclare detalii privind implementarea concretă a măsurii, inclusiv mecanismele administrative prin care pensionarii vor beneficia efectiv de gratuitate, aspecte care urmează să fie stabilite în perioada imediat următoare.

Adoptarea măsurii de transport gratuit nu a fost lipsită de tensiuni politice și dezbateri privind sustenabilitatea financiară. Reprezentanții opoziției au criticat proiectul, argumentând că extinderea gratuității pentru toți pensionarii va conduce la creșterea subvenției acordate de Primărie operatorului de transport Transbus.

Aceștia au susținut că o astfel de decizie ar putea genera un impact semnificativ asupra bugetului local, în condițiile în care numărul potențialilor beneficiari este ridicat. În acest context, consilierii din opoziție au propus ca facilitatea să fie acordată selectiv, doar pensionarilor cu venituri reduse.

Cu toate acestea, majoritatea formată din consilierii PSD a respins aceste amendamente și a aprobat proiectul în forma inițială, cu 13 voturi pentru și 9 abțineri. Decizia reflectă o opțiune politică clară în favoarea unei măsuri universale, în detrimentul uneia condiționate de venituri.

Un aspect care continuă să genereze incertitudine este legat de eventuale ajustări ale tarifelor pentru ceilalți călători. Atât reprezentanții Transbus, cât și cei ai administrației locale au evitat să ofere clarificări privind posibilitatea majorării prețurilor biletelor și abonamentelor în perioada următoare.

Politicile de transport gratuit nu sunt limitate la municipiul Buzău, existând exemple similare în alte orașe din țară, precum Vișeu de Sus, unde autoritățile locale au implementat un sistem de transport public gratuit pentru toți cetățenii.

Primăria din Vișeu de Sus a continuat investițiile în modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv prin achiziția recentă a două autobuze moderne marca DAC, în cadrul unui proiect de mobilitate urbană. Acestea completează o flotă existentă formată din 10 autobuze electrice și un microbuz electric, achiziționate anterior din fonduri europene.

Noile vehicule sunt concepute pentru a oferi un nivel ridicat de confort și siguranță, dar și pentru a reduce impactul asupra mediului, fiind parte a unei strategii mai ample de dezvoltare sustenabilă. În acest context, autoritățile locale au decis menținerea gratuității transportului public pentru toți locuitorii.

„În contextul creșterii prețurilor la carburant, vom păstra gratuitatea transportului public local în oraşul Vişeu de Sus, pentru toți cetățenii! Vă încurajăm să utilizați acest serviciu și să optați pentru transportul public – o alegere economică, practică și responsabilă. Împreună contribuim la un oraș mai curat, mai bine conectat și mai prietenos cu mediul”, au spus cei din autoritatea locală.

