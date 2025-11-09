Potrivit anunțului făcut de Asociația „Moldova Vrea Autostradă”, lotul 3 al autostrăzii Buzău–Ploiești urmează să fie deschis traficului la finalul lunii noiembrie.

„Lotul 3 Buzău-Ploiești – deschidere estimată vineri, 28 noiembrie 2025. După ce lotul 2 Ploiești–Buzău a fost inaugurat acum o lună, România a ajuns la 1.353 km de autostradă și drum expres, iar acum ochii sunt pe lotul 3 Pietroasele–Municipiul Buzău (13,9 km), construit de turcii de la Nurol–Makyol”, a transmis organizația printr-o postare pe Facebook.

Lucrările pe acest tronson sunt într-un stadiu avansat, iar pe șantier sunt mobilizate aproximativ 250 de utilaje și în jur de 500 de muncitori. Conform informațiilor furnizate, „șantierul este în plin sprint final”, ceea ce indică o intensificare a activităților pentru respectarea termenului anunțat.

În prezent, se lucrează la așternerea stratului final de asfalt, fiind necesare încă aproximativ 10.000 de tone.

„Cu o mobilizare impresionantă – aproximativ 250 de utilaje și circa 500 de angajați (incluzând aici și subcontractorii) – șantierul este în plin sprint final: se așterne asfaltul (au mai rămas circa 10.000 tone care, în funcție de vreme, se vor finaliza în maxim 10 zile, conform estimărilor de la fața locului)

se montează parapetul de protecție, marcajele rutiere și gardul perimetral al autostrăzii

se finalizează lucrările hidrotehnice și amenajările peisagistice”, mai menționează asociația.

Estimările de la fața locului arată că, în funcție de condițiile meteorologice, aceste lucrări vor fi finalizate în cel mult zece zile.

În paralel, echipele de construcție montează parapetele de protecție, trasarea marcajelor rutiere și instalarea gardurilor perimetrale ale autostrăzii. Totodată, se derulează lucrări hidrotehnice și amenajări peisagistice în zona drumului.

Asociația estimează că traficul va fi deschis vineri, 28 noiembrie 2025, în cursul după-amiezii. Momentul este programat chiar înainte de minivacanța de 1 Decembrie, ceea ce va permite șoferilor să circule integral pe autostradă de la București la Buzău.

Organizația civică amintește că această evoluție fusese anticipată de comunitatea online care urmărește proiectele de infrastructură rutieră.

„Acest lucru a fost anticipat de comunitatea Moldova Vrea Autostradă, în urma votului exprimat în octombrie de către followerii acestei pagini, 67% având încredere că se va circula complet pe autostradă de la București la Focșani la final de noiembrie”, se arată în mesajul asociației.

Reprezentanții acesteia apreciază faptul că antreprenorii turci au reușit să respecte calendarul stabilit.

„De salutat faptul că turcii finalizează această lucrare în termenul contractual (20 luni), semn că Nurol livrează rezultate solide, atât aici, cât și pe A8 Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, în condițiile în care mai au de încasat sume importante pentru lucrările efectuate până acum”, se mai precizează în comunicat.

Dacă lucrările se vor încheia conform planului și nu vor apărea dificultăți majore, traficul pe autostrada A7 va fi complet funcțional de la București până dincolo de Focșani.

Deschiderea celor 50 de kilometri suplimentari către nord va depinde însă de condițiile meteorologice din perioada următoare, care pot influența ritmul lucrărilor și recepția finală a tronsoanelor.

În paralel cu tronsonul Buzău–Ploiești, avansează și lucrările pe sectorul Focșani–Bacău al aceleiași autostrăzi. Potrivit informațiilor actualizate, progresul fizic al lotului Focșani–Domnești Târg a depășit 85%, iar constructorul român UMB Spedition concentrează în prezent eforturile pe două zone importante: subtraversarea Drumului Național 2 în apropierea localității Garoafa și execuția podurilor și viaductelor situate de-a lungul traseului.

Multe dintre structurile principale se află deja în etapa de hidroizolație, urmând ca, după această fază, să înceapă așternerea mixturilor asfaltice, aplicarea marcajelor rutiere și montarea elementelor de siguranță. Aceste etape vor marca apropierea de finalizare a lotului, ceea ce ar putea permite inaugurarea sa până la sfârșitul anului.

Contractul de execuție pentru acest segment are o lungime totală de 35,6 kilometri și o valoare de 2,35 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), program prin care sunt sprijinite proiectele majore de infrastructură cu impact asupra conectivității și mobilității regionale.

Reprezentanții Asociației „Moldova Vrea Autostradă” subliniază că, în funcție de condițiile meteo, ritmul de lucru ar putea fi menținut și în următoarele săptămâni.