Calendarul ANAF pentru luna aprilie 2026 debutează cu o obligație fiscală importantă, care vizează contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA ce utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România.

Acești contribuabili sunt obligați să depună declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale, fiind necesară trecerea de la sistemul trimestrial la cel lunar. Această modificare intervine ca urmare a efectuării tranzacțiilor intracomunitare și implică ajustarea regimului de raportare fiscală, scriu cei de la startupcafe.ro.

Pentru această procedură, contribuabilii trebuie să utilizeze o serie de formulare specifice, în funcție de categoria din care fac parte. Printre acestea se regăsesc:

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Formularul 013 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

Formularul 015 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România.

Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.

Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.

Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Depun:

Contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Calendarul ANAF continuă cu termenele stabilite pentru data de 14 aprilie 2026, când sunt prevăzute mai multe obligații fiscale distincte, adresate unor categorii variate de contribuabili.

În primul rând, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care nu au depășit plafonul de scutire, au posibilitatea de a solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Pentru această procedură, sunt necesare aceleași formulare utilizate în cazul modificărilor fiscale generale, respectiv Formularele 010, 016, 020, 030, 040 și 070 sau, în format electronic, Formularul 700.

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.

Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.

Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Depun:

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

În paralel, ANAF a inclus în calendar obligația depunerii notificărilor privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. Această măsură se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea regimului special, după împlinirea termenului prevăzut de Codul fiscal.

Pentru această categorie, sunt necesare aceleași tipuri de formulare fiscale, adaptate statutului contribuabilului, inclusiv Formularul 010 pentru persoane juridice, Formularul 016 pentru entități străine, Formularul 020 pentru persoane fizice cu cod numeric personal și Formularul 070 pentru activități independente. Și în acest caz, Formularul 700 poate fi utilizat pentru depunerea electronică.

Depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.

Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Depun:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3151 alin. (15) din Codul fiscal.

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.

Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Depune:

Agricultorul care aplică regimul special, conform art. 3151 alin. (15) din Codul fiscal, și care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, dacă nu realizează alte activități economice decât cele prevăzute la art. 3151 alin. (1) lit. c) și d) sau realizează alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal.

Totodată, ANAF prevede și situația inversă, în care agricultorii care aplică regimul special pot opta pentru regimul normal de taxă. Această opțiune este permisă în condițiile în care contribuabilul nu desfășoară alte activități economice în afara celor prevăzute de Codul fiscal sau dacă veniturile obținute din alte activități sunt sub plafonul de scutire.

Procedura implică depunerea acelorași formulare menționate anterior, în funcție de tipul contribuabilului, fiind esențială respectarea termenului-limită stabilit pentru a asigura validitatea modificării regimului fiscal.