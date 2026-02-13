Într-un comunicat remis presei, Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu s-a opus reformei, însă în cadrul coaliției au fost propuse doar măsuri de tăiere, nu reforme structurale.

El a precizat că partidul său s-a opus măsurilor care au dus la sărăcirea populației și la afectarea creșterii economice, precum și deciziilor luate fără o analiză minimă. În opinia sa, situația economică actuală este rezultatul acestor tăieri adoptate fără fundament solid.

„PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a făcut referire și la declarațiile premierului Ilie Bolojan de la Europa FM, unde acesta a acuzat PSD că ar fi evitat asumarea responsabilității în momentele dificile. Liderul PSD a respins acuzațiile, afirmând că nici PSD, nici UDMR și nici reprezentanții minorităților nu au încercat să își asume doar meritele, ci au stat alături de premier și au suportat criticile generate de măsurile contestate puternic.

„PSD nu s-a opus niciodată reformei. Ni s-au propus în Coaliție doar tăieri, nu reforme structurale. Și ne-am opus măsurilor care au condus la sărăcirea românilor și la distrugerea creșterii economice. Ne-am opus tăierilor din pix, fără o minimă analiză. Pentru că ceea ce avem astăzi este rezultatul acestor tăieri făcute fără cap”, a mai spus șeful social-democrat.

Grindeanu a enumerat realizări pe care le consideră parte a contribuției PSD la reconstrucția recentă a României, menționând 400 de kilometri de drumuri de mare viteză, investiții de sute de miliarde de euro din fonduri europene, proiecte care au pus în mișcare ecosistemul economic și financiar românesc și crearea a mii de locuri de muncă.

„Nici PSD, nici UDMR, nici minoritățile nu s-au băgat la bine în poză, ci au stat acolo cu premierul Bolojan, strângând din dinți și făcând față criticilor la măsurile la care premierul a avut o opoziție puternică”, a spus Grindeanu.

El a susținut că PSD nu a fugit niciodată de responsabilitate și că, atunci când a considerat că o decizie este greșită, a venit cu argumente și soluții alternative. Potrivit acestuia, în unele situații premierul a acceptat că propunerile sale erau eronate, iar în altele nu a dorit să le discute.

„400 km de drumuri de mare viteză, investiții de sute de miliarde de euro din bani europeni și proiecte care au pus ecosistemul economic și financiar românesc în mișcare, mii de locuri de muncă. Aceasta este cartea mea de vizită! Și doar o parte din contribuția pe care PSD a avut-o la reconstrucția recentă a României! PSD nu a fugit niciodată de responsabilitate! De fiecare dată când am considerat o decizie greșită, am venit cu argumente și soluții alternative. În unele cazuri domnul prim-ministru Bolojan a înțeles că este greșit ceea ce propune, în altele nici nu a vrut să discute”, a completat șeful PSD.

Tensiunile dintre cei doi lideri politici au apărut după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică în ultimele două trimestre, precum și în anul 2024, date care au amplificat disputa privind responsabilitatea pentru situația economică.